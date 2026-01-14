Didim Belediyesi'nden Çevreye Sıfır Tolerans: Kameralı Tespit ve Cezai İşlem

Didim'de atık ve hafriyat dökümlerine anında müdahale

Aydın’ın Didim ilçesinde çevre kirliliğine neden olan şahıslar, kameralar tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Kamusal alanlara atık ve hafriyat dökümleri devam ederken, belediye ekipleri görüntülerle müdahaleyi sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde kurulan güvenlik kameraları sayesinde çevreyi kirletenleri tespit ediyor ve tespit edilen atıkların temizletilmesini sağlıyor. Sorumlular hakkında mevzuat kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada: Kent genelinde kurduğumuz güvenlik kameralarıyla bu tür ihlaller tespit edilmektedir. Tespit edilen atıklar temizletilirken, sorumlular hakkında mevzuat kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Daha temiz, daha düzenli ve yaşanabilir bir Didim için çevreyi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur

