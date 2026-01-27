Didim'de Fırtına: Altınkum Yalı Caddesi'nde İşyerlerinin Çatıları Zarar Gördü

Aydın'ın Didim ilçesinde sabah etkili olan fırtına, Altınkum Yalı Caddesi'nde bazı iş yerlerinin çatılarına ve tabelalarına zarar verdi; belediye temizlik çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:47
Didim'de Fırtına: Altınkum Yalı Caddesi'nde İşyerlerinin Çatıları Zarar Gördü

Didim'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Didim ilçesinde sabah saatlerinde rüzgarlı hava fırtına şeklinde etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgâr, kent merkezinde günlük yaşamı ve iş yeri güvenliğini olumsuz etkiledi.

Altınkum Yalı Caddesi'nde hasar

Fırtına nedeniyle Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin çatılarındaki malzemeler uçtu; tabelalar yerinden sökülerek parçalandı. Olayda bazı iş yerlerinin çatılarında hasar oluştu.

Müdahale ve hava tahmini

Olayın ardından belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Meteorolojik gözlemlere göre, yağışlı hava ve fırtınanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

DİDİM’DE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

