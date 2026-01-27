Didim'de Fırtına: Altınkum Yalı Caddesi'nde İşyerlerinin Çatıları Zarar Gördü

Didim'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Didim ilçesinde sabah saatlerinde rüzgarlı hava fırtına şeklinde etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgâr, kent merkezinde günlük yaşamı ve iş yeri güvenliğini olumsuz etkiledi.

Altınkum Yalı Caddesi'nde hasar

Fırtına nedeniyle Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin çatılarındaki malzemeler uçtu; tabelalar yerinden sökülerek parçalandı. Olayda bazı iş yerlerinin çatılarında hasar oluştu.

Müdahale ve hava tahmini

Olayın ardından belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Meteorolojik gözlemlere göre, yağışlı hava ve fırtınanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

