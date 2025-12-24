DOLAR
Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Başköy'de 'Halkla İç İçe' Ev Ziyaretinde

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 'Halkla İç İçe' vizyonuyla Başköy'de hane ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinledi ve devletin yanlarında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:57
Ziyaretler sosyal devlet anlayışıyla devam ediyor

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 'Halkla İç İçe' vizyonu kapsamında başlattığı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Sosyal devlet anlayışıyla ilçe merkezinde ve köylerde çalınmadık kapı bırakmamayı hedefleyen Kahraman, vatandaşların hanesine konuk olarak dertlerini dinliyor.

Kaymakam Kahraman, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Birsen Aydın Dinler ile birlikte bu kez ilçeye bağlı Başköy köyünü ziyaret etti.

Hane ziyaretlerinde ailelerle bir araya gelen Kahraman, aile bireyleriyle yakından ilgileniyor ve devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguluyor. Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Bizim görevimiz sadece makamda oturmak değil, vatandaşımızın ayağına giderek onların derdiyle dertlenmektir. Kapımız da gönlümüz de tüm Digorlu hemşehrilerimize her zaman açıktır" dedi.

Kaymakam Kahraman’ın hane ziyaretlerine genellikle ilgili kurum müdürleri de eşlik ediyor. Bu sayede vatandaşların eğitimden sağlığa, ekonomik taleplerden altyapı sorunlarına kadar ilettiği tüm talepler not alınarak hızlıca çözüme kavuşturuluyor.

Öte yandan Digorlu vatandaşlar, Kaymakam Kahraman’ın bu samimi ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Kahraman’ın köy ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

