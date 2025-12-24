DOLAR
Dilovası'nda Kayapınar Mesire Alanı 1. Etap Çalışmaları Başladı

Dilovası’nda Kayapınar Mesire Alanı 1. Etap çalışmaları başladı; 3 bin 750 m² sert zemin, bisiklet-yürüyüş yolları, 200 zeytin ağacı ve ~100 oturma alanı planlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:51
Dilovası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kayapınar Mesire Alanı 1. Etap yapım çalışmaları kapsamında alanda kazı ve düzenleme işlemlerine başlandı. Proje, ilçeyi daha yeşil ve yaşanabilir kılmayı hedefliyor.

Projede yürüyüş yolları ve oturma alanları için yapılan kazı çalışmaları sürüyor. Toplam 3 bin 750 metrekarelik sert zemin oluşturulacak. Alanda bisiklet ve yürüyüş yolları, kamelyalar, banklar ve piknik masaları yer alacak. Mevcut çam ağaçları korunacak ve alana ilave olarak 200 zeytin ağacı dikilecek.

Mevcut kapalı ve açık halı sahalarla bütünleşecek mesire alanı, spor, dinlenme ve doğayı aynı çatı altında toplayacak. Projede yaklaşık 100 oturma alanı bulunacak; aileler ve çocuklar için oyun ile sosyal donatı alanları da inşa edilecek.

Başkanın açıklaması

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kayapınar Mesire Alanı seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerden biriydi. İlçemizde önemli projelerinden biri. Vatandaşlarımızın doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği ve ailesiyle huzurlu vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. İlçemizi daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

