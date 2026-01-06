Diyadin'de Uygunsuz Taşınan Etlere El Konuldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapılan denetimlerde hijyen ve taşıma koşullarına uymayan etlere el konuldu; mevzuata aykırı ürünler ekiplerce imha edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:54
Diyadin'de Uygunsuz Taşınan Etlere El Konuldu

Diyadin'de uygunsuz taşınan etlere el konuldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Denetim ve el koyma süreci

Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri kontrollerde hijyen ve taşıma şartlarına uygun olmayan et ürünleri tespit etti.

Yapılan incelemede, ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine aykırı şekilde taşındığı belirlendi; söz konusu etlere el konuldu ve sorumlular hakkında idari işlem uygulandı.

İmha ve uyarılar

Halk sağlığını riske atan ürünler, ekiplerin gözetiminde ve jandarma ile koordineli olarak imha edildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesi çağrısında bulundu.

