Diyadin Merkez Camii Abdesthanesi Bakımsızlığıyla Tepki Çekiyor

Diyadin Merkez Camii Abdesthanesi Bakımsızlığıyla Gündemde

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Merkez Camii’ne ait abdesthanenin uzun süredir bakımsız olduğu ve fiziki koşullarının kötüleştiği belirtildi. Vatandaşlar, abdesthanenin kullanılamayacak derecede yıprandığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

İddialar ve Sorumluluk

İlçe merkezinde yer alan Merkez Camii ve müştemilatının Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğu, cami çevresindeki iki dükkân ile abdesthanenin de aynı kuruma bağlı bulunduğu bildirildi. Vatandaşlar, yıllardır söz konusu dükkân ve abdesthanelerin kira gelirlerinin Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahsil edildiğini, ancak buna rağmen herhangi bir bakım veya onarım çalışması yapılmadığını öne sürdü.

Vatandaşların Tepkisi ve Beklentileri

İlçe sakinleri mevcut abdesthanenin yıkılmak üzere olduğunu ve ilçe merkezindeki bir camiye yakışmadığını vurguladı. Abdest almaya gelen birçok kişinin bu durumdan şikâyetçi olduğu, konunun daha önce yetkililere iletildiği ancak yapılan başvurulara bakım ve onarımın Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiği yönünde cevap verildiği ifade edildi.

Vatandaşlar, hem ibadet edenlerin mağdur olmaması hem de caminin çevre düzeninin ilçeye yakışır hale getirilmesi için yetkililerden acil çalışma talep ediyor.

