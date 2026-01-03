DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Diyadin Merkez Camii Abdesthanesi Bakımsızlığıyla Tepki Çekiyor

Ağrı'nın Diyadin Merkez Camii abdesthanesinin yıllardır bakımsız olduğu, kira gelirleri toplanmasına rağmen onarım yapılmadığı için vatandaşların tepki gösterdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:52
Diyadin Merkez Camii Abdesthanesi Bakımsızlığıyla Tepki Çekiyor

Diyadin Merkez Camii Abdesthanesi Bakımsızlığıyla Gündemde

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Merkez Camii’ne ait abdesthanenin uzun süredir bakımsız olduğu ve fiziki koşullarının kötüleştiği belirtildi. Vatandaşlar, abdesthanenin kullanılamayacak derecede yıprandığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

İddialar ve Sorumluluk

İlçe merkezinde yer alan Merkez Camii ve müştemilatının Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğu, cami çevresindeki iki dükkân ile abdesthanenin de aynı kuruma bağlı bulunduğu bildirildi. Vatandaşlar, yıllardır söz konusu dükkân ve abdesthanelerin kira gelirlerinin Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahsil edildiğini, ancak buna rağmen herhangi bir bakım veya onarım çalışması yapılmadığını öne sürdü.

Vatandaşların Tepkisi ve Beklentileri

İlçe sakinleri mevcut abdesthanenin yıkılmak üzere olduğunu ve ilçe merkezindeki bir camiye yakışmadığını vurguladı. Abdest almaya gelen birçok kişinin bu durumdan şikâyetçi olduğu, konunun daha önce yetkililere iletildiği ancak yapılan başvurulara bakım ve onarımın Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiği yönünde cevap verildiği ifade edildi.

Vatandaşlar, hem ibadet edenlerin mağdur olmaması hem de caminin çevre düzeninin ilçeye yakışır hale getirilmesi için yetkililerden acil çalışma talep ediyor.

AĞRI'NIN DİYADİN İLÇESİNDE BULUNAN MERKEZ CAMİİ'NE AİT ABDESTHANENİN UZUN SÜREDİR BAKIMSIZ DURUMDA...

AĞRI'NIN DİYADİN İLÇESİNDE BULUNAN MERKEZ CAMİİ'NE AİT ABDESTHANENİN UZUN SÜREDİR BAKIMSIZ DURUMDA OLDUĞU BELİRTİLDİ.

AĞRI'NIN DİYADİN İLÇESİNDE BULUNAN MERKEZ CAMİİ'NE AİT ABDESTHANENİN UZUN SÜREDİR BAKIMSIZ DURUMDA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları