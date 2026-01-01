Diyanet Başkanı Safi Arpaguş’a Erzurum’dan 1001 Hatim Daveti

Vali Çiftçi ve Başkan Sekmen'den hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Erzurum'da devam eden 1001 Hatim Geleneği hakkında başkana bilgi verildi. Yetkililer, dua merasimine katılması amacıyla Prof. Dr. Safi Arpaguş'u Erzurum'a davet etti.

Ziyaret, yerel yöneticilerin Diyanet İşleri Başkanı ile bir araya gelmesi ve bölgedeki dini geleneğin sürdürülmesine yönelik davetin iletilmesi şeklinde gerçekleşti.

