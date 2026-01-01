DOLAR
Diyanet Başkanı Safi Arpaguş’a Erzurum’dan 1001 Hatim Daveti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u 1001 Hatim duasına katılması için Erzurum'a davet etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:51
Vali Çiftçi ve Başkan Sekmen'den hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Erzurum'da devam eden 1001 Hatim Geleneği hakkında başkana bilgi verildi. Yetkililer, dua merasimine katılması amacıyla Prof. Dr. Safi Arpaguş'u Erzurum'a davet etti.

Ziyaret, yerel yöneticilerin Diyanet İşleri Başkanı ile bir araya gelmesi ve bölgedeki dini geleneğin sürdürülmesine yönelik davetin iletilmesi şeklinde gerçekleşti.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

