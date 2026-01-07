Diyarbakır Bağlar'da Binadan Sarkan Buzlar Tehlike Saçıyor

Diyarbakır Bağlar Kaynartepe'de kar sonrası oluşan sivri buz sarkıtları binanın önünde risk oluşturuyor; görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:46
Soğuk hava sonrası oluşan sivri buz sarkıtları risk oluşturuyor

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu hava nedeniyle bir binanın çatısından sarkan buzlar vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Binadan ok gibi sivri şekilde uzanan buz sarkıtı, çevreden geçenler için tehlike oluştururken, durum cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde buz sarkıtının büyüklüğü ve sivriliği belirgin şekilde kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

