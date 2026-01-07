Diyarbakır Bağlar'da Binadan Sarkan Buzlar Tehlike Saçıyor

Soğuk hava sonrası oluşan sivri buz sarkıtları risk oluşturuyor

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu hava nedeniyle bir binanın çatısından sarkan buzlar vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Binadan ok gibi sivri şekilde uzanan buz sarkıtı, çevreden geçenler için tehlike oluştururken, durum cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde buz sarkıtının büyüklüğü ve sivriliği belirgin şekilde kaydedildi.

Binadan sarkan buzlar tehlike saçıyor