Diyarbakır Bağlar'da Tehlike Saçan Buz Sarkıtları

Kaynartepe Mahallesi'nde dondurucu hava sonrası oluştu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binada, dondurucu hava etkisiyle oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Mahalledeki bir binada sarkan buzlar, çevrede yaşayanlar için risk oluşturdu.

Ok gibi sivri olan buz sarkıtı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

