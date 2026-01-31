Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Elmadere Mahallesi'nde sürü halinde gezen domuzlar, iş makinası operatörü Cuma Çelik tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:26
Elmadere Mahallesi'nde beklenmedik görüntü

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Elmadere Mahallesi mevkiinde sürü halinde gezen domuzlar görüntülendi. Bölgeden geçenlerin ve mahalle sakinlerinin dikkatini çeken hayvan sürüsü, kısa süreli şaşkınlığa yol açtı.

Olayı kayda alan kişi, bölgedeki yol açma çalışmalarında görevli iş makinası operatörü Cuma Çelik oldu. Çelik, sürüyü cep telefonuyla görüntüledi ve çalışma yaptıkları alanda ilk defa bu şekilde bir toplu domuz sürüsüyle karşılaştığını belirtti.

Görüntüler, bölgedeki yaban hayvanlarının yerleşimlere yaklaşabildiğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Yetkililer ve vatandaşlar, benzer durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

