Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi

Elmadere Mahallesi'nde beklenmedik görüntü

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Elmadere Mahallesi mevkiinde sürü halinde gezen domuzlar görüntülendi. Bölgeden geçenlerin ve mahalle sakinlerinin dikkatini çeken hayvan sürüsü, kısa süreli şaşkınlığa yol açtı.

Olayı kayda alan kişi, bölgedeki yol açma çalışmalarında görevli iş makinası operatörü Cuma Çelik oldu. Çelik, sürüyü cep telefonuyla görüntüledi ve çalışma yaptıkları alanda ilk defa bu şekilde bir toplu domuz sürüsüyle karşılaştığını belirtti.

Görüntüler, bölgedeki yaban hayvanlarının yerleşimlere yaklaşabildiğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Yetkililer ve vatandaşlar, benzer durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

