Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paçayla Beslenen 8 Pirana Balığı

Diyarbakır'da 12 yıldır kelle paça lokantasında beslenen 8 pirana balığı, işletmeci Şaban Yakşi tarafından günde 2-3 porsiyon sığ et, dil ve işkembe ile besleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:21
Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paçayla Beslenen 8 Pirana Balığı

Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paçayla Beslenen 8 Pirana Balığı

Diyarbakır'da bir kelle paça lokantasında, işletme sahibi Şaban Yakşi tarafından 12 yıldır bakılan 8 adet pirana balığı ilgi çekiyor. Balıklar, özel yemlerinin yanı sıra her gün lokantanın taze paça ürünleriyle besleniyor.

Lokantanın geçmişi

Kentte yaklaşık 76 yıldır hizmet veren lokantanın sahibi Yakşi, mesleği 1950’den beri babadan devraldıklarını belirtiyor. 12 yıldır yanlarında bulunan pirana balıklarının işletmeye renk kattığını söylüyor.

Piranaların beslenme ve ilgi odağı olması

Yakşi, keskin dişleri ve etçil yapılarıyla bilinen pirana türünün sürü halinde tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor. Buna rağmen balıkların sağlıklı kalması için günde 2-3 porsiyon sığ et, dil ve işkembe hazırlayıp verdiklerini belirtiyor. Yakşi, müşterilerin özellikle çocuklarının pirana balıklarını sevdiğini ve paçanın zengin bir yemek olduğunu aktarıyor.

8 adet pirana balığı, lokantanın vitrini ve dikkat çeken detaylarından biri olarak ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.

8 adet pirana balığı 12 yıldır kelle paçayla besleniyor

8 adet pirana balığı 12 yıldır kelle paçayla besleniyor

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Tünel Çalışmaları Sürüyor: Karayolları 12. Bölge 2025 Raporu
2
Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi
3
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
4
Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı
5
Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
6
Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı
7
Mesuda Kartal 20 Belgeyle Usta Öğretici Oldu — 300 Öğrenciye Meslek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları