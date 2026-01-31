Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paçayla Beslenen 8 Pirana Balığı

Diyarbakır'da bir kelle paça lokantasında, işletme sahibi Şaban Yakşi tarafından 12 yıldır bakılan 8 adet pirana balığı ilgi çekiyor. Balıklar, özel yemlerinin yanı sıra her gün lokantanın taze paça ürünleriyle besleniyor.

Lokantanın geçmişi

Kentte yaklaşık 76 yıldır hizmet veren lokantanın sahibi Yakşi, mesleği 1950’den beri babadan devraldıklarını belirtiyor. 12 yıldır yanlarında bulunan pirana balıklarının işletmeye renk kattığını söylüyor.

Piranaların beslenme ve ilgi odağı olması

Yakşi, keskin dişleri ve etçil yapılarıyla bilinen pirana türünün sürü halinde tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor. Buna rağmen balıkların sağlıklı kalması için günde 2-3 porsiyon sığ et, dil ve işkembe hazırlayıp verdiklerini belirtiyor. Yakşi, müşterilerin özellikle çocuklarının pirana balıklarını sevdiğini ve paçanın zengin bir yemek olduğunu aktarıyor.

8 adet pirana balığı, lokantanın vitrini ve dikkat çeken detaylarından biri olarak ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.

8 adet pirana balığı 12 yıldır kelle paçayla besleniyor