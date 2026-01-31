Düzce Kurtsuyu'da Beton V Kanal ile Altyapı ve Drenaj Çalışmaları

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kurtsuyu Köyünde beton v kanal yapımına başlandı.

Çalışmanın Amacı ve Yöntemi

Yürütülen çalışmalar, yoğun yağışlarda yol yüzeyine zarar veren yağmur sularının kontrollü şekilde yönlendirilmesini sağlamak için planlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen uygulamada beton v kanallar inşa ediliyor.

Bu uygulama ile özellikle yağış dönemlerinde oluşabilecek su birikintileri ve zemin bozulmalarının önlenmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kurtsuyu Köyü'nde yol altyapısının daha dayanıklı hale gelmesi, ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artması bekleniyor.

Beklenen Sonuçlar ve Süreç

Ayrıca drenaj sistemlerinin iyileştirilmesiyle yol ömrünün uzatılması ve bakım ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor. Yetkililer, köy yollarında altyapı ve drenaj çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda il genelinde devam edeceğini belirterek, yapılan hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

