Diyarbakır'da 319,3 km Kırsal Yol Karla Mücadelede Ulaşıma Açıldı

Büyükşehir ve ilçe ekipleri yoğun kar yağışına karşı aralıksız çalıştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sonucu 6 ilçede son iki günde 319,3 kilometrelik kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir öncülüğünde ve ilçe belediyelerinin katılımıyla oluşturulan Karla Mücadele Koordinasyonu, kent merkezindeki ana arterler, yerleşim alanları ve hastane çevrelerindeki çalışmalara devam ederken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal mahalle yollarında yoğun mesai yürüttü.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında 11 ilçenin kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, dağlık bölgelerde bulunan 6 ilçede gece gündüz süren çalışmalarla yüzlerce kilometrelik yol kardan temizlendi.

Son iki günde açılan yolların il bazındaki dağılımı şu şekilde: Kulp 105 km, Çermik 65 km, Çüngüş 50 km, Ergani 40 km, Lice 41,3 km ve Hani 18 km. Toplamda 319,3 kilometre kırsal mahalle yolu ulaşıma kazandırıldı.

Kar yağışının özellikle Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde etkili olması nedeniyle, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, acil talepler doğrultusunda yeniden kapanan mahalle yollarına hızlı müdahale ediyor. Ekipler ambulansların mahallelere ulaşmasını sağlarken, yollarda mahsur kalan araçları iş makineleriyle kurtarıyor.

Yağışların çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, Büyükşehir Belediyesi muhtemel risklere karşı önlemlerini artırdı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile DİSKİ Genel Müdürlüğü arama ve kurtarma ekipleri, çığ düşme uyarısı yapılan Lice, Kulp, Çermik ve Ergani ilçelerinde hazır bekletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve zorunlu olmadıkça riskli güzergahların kullanılmaması çağrısında bulundu.

