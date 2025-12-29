Diyarbakır'da Ani Kar Yağışı: Şehir İçi Halk Otobüsleri Yollarda Kaldı

Toplu taşımada aksamalar ve dikkat çeken görüntüler

Diyarbakır şehir merkezi ve ilçeler, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının altında kaldı. Sabah saatlerinde devam eden yağış kent merkezini beyaza bürürken, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Okula giden öğrenciler ve vatandaşlar ulaşım için halk otobüslerini tercih etti. Kentte oluşan yoğun trafikte bazı halk otobüsleri yollarda kaldı ve güvenlik nedeniyle yol kenarına çekilmek zorunda kaldı.

Yağışın ani ve yoğun olması nedeniyle yaşanan aksama anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ulaşımda yaşanan güçlüğü gözler önüne serdi.

Yetkililer ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürerken, vatandaşlara tedbirli olmaları ve toplu taşıma kullanımlarında dikkatli davranmaları çağrısında bulunuldu.

