Diyarbakır'da Kamyon Çarptı: Trafik Levhası İtfaiye Ekipleri Tarafından Düzeltildi

Diyarbakır Elazığ Caddesi'nde kamyonun çarptığı trafik levhası, itfaiye, Karayolları ve emniyet ekiplerinin koordineli müdahalesiyle güvenli alana alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:47
Diyarbakır'da kamyon çarpması sonrası trafik levhası onarıldı

Elazığ Caddesi Fuar önü mevkii

Diyarbakır Elazığ Caddesi Fuar önü mevkiinde, karşı şeritten gelen bir kamyonun trafik denetim levhalarının bulunduğu direğe çarpması sonucu levhalar zarar gördü.

Olayın ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Kayapınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Karayolları ve emniyet birimleriyle koordineli olarak müdahale etti.

Ekipler, zarar gören levhaları sökerek güvenli alana aldı ve yapılan müdahalenin ardından trafik akışı güvenli hale getirildi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

