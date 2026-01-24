Diyarbakır'da Kamyon Çarptı: Trafik Levhası İtfaiye Ekipleri Tarafından Düzeltildi

Diyarbakır'da kamyon çarpması sonrası trafik levhası onarıldı

Elazığ Caddesi Fuar önü mevkii

Diyarbakır Elazığ Caddesi Fuar önü mevkiinde, karşı şeritten gelen bir kamyonun trafik denetim levhalarının bulunduğu direğe çarpması sonucu levhalar zarar gördü.

Olayın ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Kayapınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Karayolları ve emniyet birimleriyle koordineli olarak müdahale etti.

Ekipler, zarar gören levhaları sökerek güvenli alana aldı ve yapılan müdahalenin ardından trafik akışı güvenli hale getirildi.

