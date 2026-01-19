Diyarbakır'da Kar Çileye Dönüştü: Yollar Buz Pistine Döndü

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti

Son iki gündür aralıklarla etkili olan kar, Diyarbakır'da yaşamı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde iş ve günlük yaşam aksarken, vatandaşlar ulaşımda büyük güçlük yaşadı.

Gece boyu etkili yağış ve buzlanma

Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ana caddelerde buzlanma meydana geldi. Sürücüler güvenlik için hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

Soğuk hava ve ulaşımda aksama

Diyarbakır, son yılların en soğuk kış mevsimini yaşıyor. Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı, ilk başlarda sevinç yaratırken etkisini artırınca vatandaşlar için çileye dönüştü. Üst üste yağan kar ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle kent genelinde yollar buz pistine döndü; özellikle ana arterler ve ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı, birçok noktada trafik tamamen durma noktasına geldi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamalarda kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi ve sürücüler ile yayaların dikkatli olmaları istendi.

