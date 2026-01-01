Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Ahır Çöktü: 11 Hayvan Telef Oldu
Olay yerinde kurtarma çalışmaları yapıldı
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, yoğun kar yağışının etkisiyle bir ahırın çatısı çöktü. Edinilen bilgilere göre, olay Kırmasırt Mahallesi'nde meydana geldi.
Çatı enkazı altında kalan 15 büyükbaş hayvantan 11’i telef oldu, 4’ü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, enkaz altında kalan telef ve yaralı hayvanları çatı enkazından çıkararak müdahale etti.
