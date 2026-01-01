DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Ahır Çöktü: 11 Hayvan Telef Oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kırmasırt Mahallesi'nde kar nedeniyle ahır çöktü; 15 büyükbaştan 11'i telef oldu, 4'ü yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:39
Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Ahır Çöktü: 11 Hayvan Telef Oldu

Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Ahır Çöktü: 11 Hayvan Telef Oldu

Olay yerinde kurtarma çalışmaları yapıldı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, yoğun kar yağışının etkisiyle bir ahırın çatısı çöktü. Edinilen bilgilere göre, olay Kırmasırt Mahallesi'nde meydana geldi.

Çatı enkazı altında kalan 15 büyükbaş hayvantan 11’i telef oldu, 4’ü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, enkaz altında kalan telef ve yaralı hayvanları çatı enkazından çıkararak müdahale etti.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ SUR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİR AHIRIN ÇATISININ ÇÖKMESİ SONUCU 11...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ SUR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİR AHIRIN ÇATISININ ÇÖKMESİ SONUCU 11 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ SUR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİR AHIRIN ÇATISININ ÇÖKMESİ SONUCU 11...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları