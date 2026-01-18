Erdemli'de Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde araçla mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın Detayları

İlçeye bağlı Torosların eteğindeki Evdilek Yaylası'nda, 1850 rakım seviyesinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle 2 kişi araçlarıyla mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla araçlarını çıkaramayan vatandaşlar, yardım için Erdemli Belediyesi'ne başvurdu.

Kurtarma Çalışmaları

Zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava koşullarının bulunduğu bölgeye, Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, karla kaplı yolu açmak ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

Gündüz yaylaya araçla geldiklerini, gece dönüşte kar sürgünü ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

