Erdemli'de Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin Erdemli'de, Evdilek Yaylası'nda kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:07
Erdemli'de Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Erdemli'de Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde araçla mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın Detayları

İlçeye bağlı Torosların eteğindeki Evdilek Yaylası'nda, 1850 rakım seviyesinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle 2 kişi araçlarıyla mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla araçlarını çıkaramayan vatandaşlar, yardım için Erdemli Belediyesi'ne başvurdu.

Kurtarma Çalışmaları

Zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava koşullarının bulunduğu bölgeye, Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, karla kaplı yolu açmak ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

Gündüz yaylaya araçla geldiklerini, gece dönüşte kar sürgünü ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNİN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGESİNDE ARAÇLARIYLA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ BELEDİYE...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNİN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGESİNDE ARAÇLARIYLA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNİN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGESİNDE ARAÇLARIYLA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ BELEDİYE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti
2
Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını
3
Başkan Kurnaz: İlkadım'da Down Sendromlu Çocuklar ve Ailelerine Tam Destek
4
Kartal'da Kısa Süreli Yoğun Kar Yağışı
5
Aydın ve Özhan, Adıyaman İlçelerinde 'Hizmet ve Kararlılık' Mesajı Verdi
6
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi'nde Yerel Yönetim Vurgusu
7
Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları