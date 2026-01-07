Diyarbakır'da Kolonu Çatlayan Binada 83 Kişi Tahliye Edildi: Sakinler Hırsızlığa Karşı Nöbette

Diyarbakır Bağlar'da taşıyıcı kolon çatlayan Bakır-3 Apartmanı ve bitişiğindeki yapılar tahliye edildi; 83 kişi eşyalarını alamayıp hırsızlığa karşı nöbet tuttu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:40
Diyarbakır'da Kolonu Çatlayan Binada 83 Kişi Tahliye Edildi: Sakinler Hırsızlığa Karşı Nöbette

Diyarbakır'da Kolonu Çatlayan Binada Tahliye ve Nöbet

Olayın Detayları

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Bakır-3 Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarından birinde çatlak oluşması üzerine bölge sakinleri yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan bildirim sonrasında AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi; yanındaki müstakil ve başka bir apartmandan toplam 83 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sakinlerin Bekleyişi ve Güvenlik Endişesi

Tahliye edilen vatandaşlar, evlerine girip eşyalarını alamadıkları için soğuk havada bina önünde bekleyerek, hırsızlık olaylarına karşı nöbet tuttu.

Sedat Çifti durumu anlatarak, tahliye nedeniyle aile fertlerinin farklı adreslere dağıldığını belirtti ve şunları söyledi: Tahliye ettiler, bizde dündendir bekliyoruz. Ailem 7 kişi. Kimisi kardeşimin evine gitti, kimisi ablamlara, eş, dost, akrabalara dağıldık. Dündendir mağduruz nereye kadar orada burada yaşayacağız. Buradayız, bu soğukta bekliyoruz. Çünkü eşyalarımız içerde. Bu tür durumlarda hırsızlık olayları çok olduğu için binamızı koruyoruz.

Metin Yaprak ise sabah işe gitmeden önce yaşananları şöyle aktardı: Sabah ben işe gittim. Arkadaşlar beni aradılar dediler 'kolon çatlamış' koşarak geldim. Hakikatten de kolon felaket şekilde patlamıştı. Sadece çocuklarımı alabildim. Hiçbir şey alamadan evden çıkmak zorunda kaldık. Çocuklar hastaydı onları başka bir eve misafirliğe götürdüm. Şu an perişan durumdayız. Buna biran önce el atılması lazım.

Olay sonrası, Bakır-3 Apartmanına bitişik olduğu gerekçesiyle 2 katlı müstakil evi boşaltılan engelli vatandaş Sedat Yavuz da mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi: Benim 2 katlı evim bu binaya yapışıktır. Ben ve eşim engelliyiz. İkimizde şu an çok mağduruz. Evde değildim Ergani ilçesinde işlerim vardı. Eşim beni aradı dedi böyle bir durum vardır. Geldim, eve giremedim. Çocuklarım başka yere gitti, bende başka bir yere misafir oldum.

Yetkililerin hasar tespiti ve güvenlik önlemleri için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE BİR BİNANIN KOLONUNDA ÇATLAK MEYDANA GELMESİ SONUCU...

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE BİR BİNANIN KOLONUNDA ÇATLAK MEYDANA GELMESİ SONUCU, YANINDAKİ MÜSTAKİL VE BAŞKA BİR APARTMANDAN TOPLAM 83 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ. BİNA SAKİNLERİ SABAHA KADAR HIRSIZLAR İÇİN BİNA ÖNÜNDE NÖBET TUTTU.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE BİR BİNANIN KOLONUNDA ÇATLAK MEYDANA GELMESİ SONUCU...

