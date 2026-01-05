Diyarbakır'da Polisler Arızalanan Aracı İtleyerek Çalıştırdı

Yardım anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları nedeniyle aracı çalışmayan sürücünün yardımına trafik polisleri koştu.

Sürücü, uzun süre aracını çalıştırmaya çalıştıktan sonra başarılı olamayınca bölgedeki trafik ekipleri duruma müdahale etti. Polisler, aracı birlikte iterek yeniden çalıştırılmasını sağladı.

O anlar, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtta, ekiplerin yardım eli uzatması ve sürücünün rahatlaması yer alıyor.

Olay, soğuk hava koşullarında kent içi trafik güvenliği ve kamu görevlilerinin yardımlaşma anlarını gözler önüne serdi.

