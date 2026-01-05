DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Diyarbakır'da Polisler Arızalanan Aracı İtleyerek Çalıştırdı

Diyarbakır Kayapınar'da trafik polisleri, yoğun kar ve dondurucu havada arızalanan aracı iterek çalıştırdı; yardım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:59
Diyarbakır'da Polisler Arızalanan Aracı İtleyerek Çalıştırdı

Diyarbakır'da Polisler Arızalanan Aracı İtleyerek Çalıştırdı

Yardım anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları nedeniyle aracı çalışmayan sürücünün yardımına trafik polisleri koştu.

Sürücü, uzun süre aracını çalıştırmaya çalıştıktan sonra başarılı olamayınca bölgedeki trafik ekipleri duruma müdahale etti. Polisler, aracı birlikte iterek yeniden çalıştırılmasını sağladı.

O anlar, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtta, ekiplerin yardım eli uzatması ve sürücünün rahatlaması yer alıyor.

Olay, soğuk hava koşullarında kent içi trafik güvenliği ve kamu görevlilerinin yardımlaşma anlarını gözler önüne serdi.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE TRAFİK POLİSLERİ, OTOMOBİLİ ÇALIŞMAYA SÜRÜCÜYE YARDIMCI...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE TRAFİK POLİSLERİ, OTOMOBİLİ ÇALIŞMAYA SÜRÜCÜYE YARDIMCI OLDUĞU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları