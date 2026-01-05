DOLAR
Diyarbakır'da Trafik Tıkanınca Vatandaş Hastasını Sırtında Taşıdı

Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle ulaşım aksayınca, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden alınan hasta, vatandaş tarafından uzun süre sırtında taşındı; anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:37
Diyarbakır'da trafik tıkanınca vatandaş hastasını sırtında taşıdı

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden alınan hasta, yoğun kar ve trafik nedeniyle sırtla taşındı

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden hastasını alan bir vatandaş, trafikte yaşanan tıkanıklık nedeniyle hastayı sırtında taşıdı.

Kent geneli etkili olan kar yağışı sonrası şehir içi ulaşımda aksamalar başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle aracın ilerleyememesi üzerine vatandaş, hastasını sırtlayarak götürmeyi tercih etti.

Yol boyunca devam eden yoğun trafik ve hastanın taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, olayın şehir içindeki ulaşım sıkıntısını gözler önüne serdi.

