Diyarbakır'da Turistlerin Gözdesi: Lübnan Künefesi

Sur'da talep artıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Hacıbaba Pastaneleri şubesinde, günlük ortalama 60 tepsi Lübnan künefesi satılıyor. Hem yerli hem de yabancı turistler, bu eşsiz lezzeti farklı bulup yoğun ilgi gösteriyor.

Turistlerin özellikle elde yemesi kolay olduğu için bu tatlıya rağbet gösterdiğini belirten ustalar, ilçede tüketimin yoğun olduğunu ve günlük 70 tepsiye kadar satış yaptıklarını söylüyor.

Hacıbaba Pastaneleri Sur şubesinde künefe ustası olan Samet Akçakaya, hafta içi ortalama 50 tepsi, hafta sonu ise yaklaşık 70 tepsi civarında tatlı sattıklarını ifade etti. Akçakaya, "Porsiyonu şu an 100 lira, içeride oturmak isterseniz 105 lira. İçerisinde tel kadayıf var, en altına da baklava yağı sürüyoruz, üstüne de Hatay’dan kuşbaşı peynir koyuyoruz. Burada da pişirip satıyoruz. Özellikle turistlerin ilgi odağı oluyor. Görenler gelip alıyor, ayaküstü yiyor. Normal halka tatlı yer gibi tüketiyorlar" dedi.

Sur'daki bu talep, kentin gastronomi turizmi açısından öne çıkan lezzetlerinden birinin ziyaretçiler tarafından da benimsenmeye başladığını gösteriyor.

