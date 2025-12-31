Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı Başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, Diyarbakır'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Uyarı ve Etkiler
Açıklamada, Diyarbakır başta olmak üzere bölge genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilmişti. Bu uyarının ardından kent merkezinde yoğun kar etkili olmaya başladı.
Belediye ve Vatandaşların Önlemleri
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, esnaf iş yerlerinin önlerini temizlemeye başladı.
Okullar Tatil Edildi
Diyarbakır Valiliği, dün yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurmuştu.
METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI KAR YAĞIŞI DİYARBAKIR’DA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.