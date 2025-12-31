DOLAR
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji uyarısının ardından Diyarbakır'da yoğun kar yağışı etkili oldu; Büyükşehir ekipleri tuzlama yapıyor, valilik okulları tatil etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, Diyarbakır'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Uyarı ve Etkiler

Açıklamada, Diyarbakır başta olmak üzere bölge genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilmişti. Bu uyarının ardından kent merkezinde yoğun kar etkili olmaya başladı.

Belediye ve Vatandaşların Önlemleri

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, esnaf iş yerlerinin önlerini temizlemeye başladı.

Okullar Tatil Edildi

Diyarbakır Valiliği, dün yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurmuştu.

