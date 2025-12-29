Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil
Sabah bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana gelirken, sürücüler araçlarını bırakıp toplu taşımaya yöneldi.
Kar yağışının etkisi sürerken, yetkililerin aldığı karar doğrultusunda tüm okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar nedeniyle kent genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.
