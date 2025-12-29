DOLAR
Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:53
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil

Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil

Sabah bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana gelirken, sürücüler araçlarını bırakıp toplu taşımaya yöneldi.

Kar yağışının etkisi sürerken, yetkililerin aldığı karar doğrultusunda tüm okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar nedeniyle kent genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.

