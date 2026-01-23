Diyarbakır’da Yoğun Kar Yağışı: Uçak Seferleri İptal

Diyarbakır’da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor; şehir beyaza büründü ve İstanbul ile Ankara uçuşları iptal edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:51
Diyarbakır’da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Beyaza bürünen kentte ulaşım ve günlük hayat olumsuz etkilendi; sürücüler araçlarını temizleyerek kontrollü ilerledi.

Kentte yaşam

Belediye personeli bazı noktalarda kaldırımları temizledi. Esnaf ise kapısının önünü temizleyip zeminin kayganlaşmaması için tuzlama yaptı.

Ulaşımda aksama

Kentte hava ulaşımı da kar engeline takıldı. Uçak seferleri iptal edildi. Özellikle İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi.

