Diyarbakır Hazro'da Belediye ve Sağlık Ekipleri Kapalı Yoldan Yaşlı Çifte Ulaştı

Diyarbakır Hazro'da yoğun kar nedeniyle kapanan Kavaklıboğaz Mahallesi yolunda belediye ve sağlık ekipleri, 112 ihbarıyla ulaşıp yaşlı çiftin sağlık kontrollerini yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:18
Kavaklıboğaz Mahallesi'nde yoğun karla mücadele

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yolu kapalı köydeki yaşlı çifte belediye ve sağlık ekipleri ulaştı ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Kavaklıboğaz Mahallesi'ndeki köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölgeden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri harekete geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ekipler, karanlık koşullarda çiftin sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekiplerin zorlu çalışması ve müdahale anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

