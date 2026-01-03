Diyarbakır Hazro'da Belediye ve Sağlık Ekipleri Kapalı Yoldan Yaşlı Çifte Ulaştı
Kavaklıboğaz Mahallesi'nde yoğun karla mücadele
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yolu kapalı köydeki yaşlı çifte belediye ve sağlık ekipleri ulaştı ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
Kavaklıboğaz Mahallesi'ndeki köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölgeden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri harekete geçti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ekipler, karanlık koşullarda çiftin sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
Ekiplerin zorlu çalışması ve müdahale anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DİYARBAKIR'IN HAZRO İLÇESİNDE BELEDİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ, KARANLIKTA KALAN YAŞLI ÇİFTTE ULAŞIP SAĞLIK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.