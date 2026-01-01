Diyarbakır’ın Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta’sı 2025’te 40 Ton Tatlı Sattı

Diyarbakır’ın Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta’sı 2025'te Başarıya İmza Attı

Diyarbakır’ın en köklü tatlıcılarından Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, 1968 yılında kurulduğu günden bu yana lezzet geleneğini sürdürüyor. İşletme, 2025 yılı boyunca yaklaşık 40 ton tatlı satışı gerçekleştirerek öne çıktı.

Satış ve büyüme hedefleri

İşletmecilerinden Samet Altunbay, 1968 yılından bu yana faaliyette olduklarını, kendisinin de üçüncü kuşak olarak aile mesleğini sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Altunbay, 2025 yılına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"2025 yılı, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz başarılı bir yıl oldu. Yaklaşık yüzde 10’luk bir büyüme hedefimiz vardı ve bu hedefi yakaladık. Yıl boyunca yaklaşık 40 ton tatlı satışı gerçekleştirdik. Bu açıdan bakıldığında 2025 yılı bizim için oldukça verimli geçti. Şimdi hedefimiz 2026 yılı. Yeni yılda da yine yüzde 10 büyüme hedefimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra farklı alanlarda şube açma hedeflerimiz var"

En çok tercih edilen ürünler

2025 yılında en çok tercih edilen ürünün fıstıklı kadayıf olduğunu belirten Altunbay, şu ifadeleri kullandı:

Bunun ardından cevizli kadayıf ve baklava çeşitlerimiz yoğun ilgi gördü. Kadayıfın ana ürünü olarak ise cevizli kadayıfı söyleyebiliriz. İlk üretimini yaptığımız ürün cevizli kadayıftı. Daha sonra fıstıklı kadayıf, fıstıklı kaymaklı, cevizli kaymaklı, düz kadayıf ve kaymaklı fıstıklı kadayıf gibi çeşitler üretildi. Şu anda yaklaşık 20 çeşit ürünümüz bulunuyor ve önümüzdeki süreçte ürün yelpazemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz.

