Diyarbakır Kent Konseyi 24 Ocak'ta — Hevsel ve On Gözlü Köprü Koruma Gündemi

Diyarbakır Kent Konseyi 24 Ocak Cumartesi toplanıyor; gündem Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü’nün korunması, izinsiz yapılaşma ve ekolojik yıkım.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:48
Diyarbakır Kent Konseyi 24 Ocak'ta — Hevsel ve On Gözlü Köprü Koruma Gündemi

Diyarbakır Kent Konseyi 24 Ocak'ta — Hevsel ve On Gözlü Köprü Koruma Gündemi

Diyarbakır Kent Konseyi, 32. Olağan Genel Kurulu 24 Ocak Cumartesi günü Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü çevresinin korunması gündemiyle gerçekleştirecek. Toplantı, kentte son dönemde artan izinsiz yapılaşmalar ve işgaller ışığında toplanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî ve yaşam alanlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, bu alanların korunması için de aktif mücadele yürütüyor. Yetkililer, son yıllarda kentte gözle görülür biçimde artan ekolojik yıkım ve talanın Hevsel ve Dicle Nehri çevresinde yoğunlaştığına dikkat çekiyor.

Konseyin öncelikli gündem maddeleri arasında, özellikle Hevsel Bahçeleri ve tarihi On Gözlü Köprü çevresinde yoğunlaşan plansız yapılaşma ve rant baskısının kent dokusuna verdiği zarar yer alıyor. Toplantıda, korunma stratejileri ve izinsiz yapılaşmalarla mücadele yolları ele alınacak.

Zeki Kanay'ın Değerlendirmeleri ve Tarihî Vurgular

Akademisyen ve doğa savunucusu Zeki Kanay, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrinin önemine dikkat çekerek, konunun kentin ana gündemi haline gelmesi gerektiğini belirtti. Kanay, Hevsel'in tarihî ve kültürel değerlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Bundan bin yıl önce, Mervaniler döneminde Nasır-ı Hüsrev Diyarbakır’a gelir ve şöyle der: ‘Arabistan, Acemistan ve Türkistan’ı gezdim, buralarda Diyarbakır Kalesi gibi bir kaleyi ne gördüm ne de duydum.’ Ayrıca Ulu Cami’de Selçuklu döneminden kalma bir Hevsel Bahçeleri kitabesi bulunur, tarihi 1241dir. Yine Evliya Çelebi, bu bahçelerden bahsederken burayı ‘Aden Bahçesi’ yani ‘Cennet Bahçesi’ olarak adlandırır.'

Kanay, Hevsel Bahçelerinin Yukarı Mezopotamya topraklarında yer aldığını ve tarihinin 2 bin 600 yıl öncesine dayandığını vurguladı. Ayrıca, 1970’li yıllara kadar Diyarbakır halkının geçimini bu bahçelerden sağladığını, Sur içinde o dönem 12 eski bahçe bulunduğunu ve kaynaklarda Hevsel’de 107 bahçenin adı geçtiğini aktardı. Bu alanlarda küçük çiftçilerin parça parça ekim yaparak yılda iki kez ürün aldıkları ifade edildi.

Hevsel Bahçeleri’nin 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alındığını hatırlatan Kanay, ‘O andan itibaren Hevsel sadece bizim değil, tüm dünyanın mirası haline geldi. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi, bu ülke, Mezopotamya ve dünya için onur duyulacak yerlerdir’ değerlendirmesinde bulundu.

24 Ocak’ta yapılacak olan 32. Olağan Genel Kurul’da, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü çevresindeki koruma çalışmaları, izinsiz yapılaşmalarla mücadele yolları ve yerel paydaşların rolü tartışılacak.

DİYARBAKIR KENT KONSEYİ, 32. OLAĞAN GENEL KURULUNU 24 OCAKTA HEVSEL BAHÇELERİ VE ON GÖZLÜ KÖPRÜNÜN...

DİYARBAKIR KENT KONSEYİ, 32. OLAĞAN GENEL KURULUNU 24 OCAKTA HEVSEL BAHÇELERİ VE ON GÖZLÜ KÖPRÜNÜN KORUNMASI GÜNDEMİYLE TOPLAYACAK.

ZEKİ KANAY

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erol, Buharkent’te 7,5 Dönümlük Yeşil Alan ve Otopark Projesini İnceledi
2
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
3
Vali Oktay Çağatay'tan İlk Ziyaret: Şehit Nuri Özcan'ın Babaevinde Taziye
4
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
5
Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu
6
Siirt'te Buzlanmaya Karşı 7/24 Süren Çalışma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları