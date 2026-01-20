Diyarbakır Kent Konseyi 24 Ocak'ta — Hevsel ve On Gözlü Köprü Koruma Gündemi

Diyarbakır Kent Konseyi, 32. Olağan Genel Kurulu 24 Ocak Cumartesi günü Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü çevresinin korunması gündemiyle gerçekleştirecek. Toplantı, kentte son dönemde artan izinsiz yapılaşmalar ve işgaller ışığında toplanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî ve yaşam alanlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, bu alanların korunması için de aktif mücadele yürütüyor. Yetkililer, son yıllarda kentte gözle görülür biçimde artan ekolojik yıkım ve talanın Hevsel ve Dicle Nehri çevresinde yoğunlaştığına dikkat çekiyor.

Konseyin öncelikli gündem maddeleri arasında, özellikle Hevsel Bahçeleri ve tarihi On Gözlü Köprü çevresinde yoğunlaşan plansız yapılaşma ve rant baskısının kent dokusuna verdiği zarar yer alıyor. Toplantıda, korunma stratejileri ve izinsiz yapılaşmalarla mücadele yolları ele alınacak.

Zeki Kanay'ın Değerlendirmeleri ve Tarihî Vurgular

Akademisyen ve doğa savunucusu Zeki Kanay, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrinin önemine dikkat çekerek, konunun kentin ana gündemi haline gelmesi gerektiğini belirtti. Kanay, Hevsel'in tarihî ve kültürel değerlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

’Bundan bin yıl önce, Mervaniler döneminde Nasır-ı Hüsrev Diyarbakır’a gelir ve şöyle der: ‘Arabistan, Acemistan ve Türkistan’ı gezdim, buralarda Diyarbakır Kalesi gibi bir kaleyi ne gördüm ne de duydum.’ Ayrıca Ulu Cami’de Selçuklu döneminden kalma bir Hevsel Bahçeleri kitabesi bulunur, tarihi 1241dir. Yine Evliya Çelebi, bu bahçelerden bahsederken burayı ‘Aden Bahçesi’ yani ‘Cennet Bahçesi’ olarak adlandırır.'

Kanay, Hevsel Bahçelerinin Yukarı Mezopotamya topraklarında yer aldığını ve tarihinin 2 bin 600 yıl öncesine dayandığını vurguladı. Ayrıca, 1970’li yıllara kadar Diyarbakır halkının geçimini bu bahçelerden sağladığını, Sur içinde o dönem 12 eski bahçe bulunduğunu ve kaynaklarda Hevsel’de 107 bahçenin adı geçtiğini aktardı. Bu alanlarda küçük çiftçilerin parça parça ekim yaparak yılda iki kez ürün aldıkları ifade edildi.

Hevsel Bahçeleri’nin 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alındığını hatırlatan Kanay, ‘O andan itibaren Hevsel sadece bizim değil, tüm dünyanın mirası haline geldi. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi, bu ülke, Mezopotamya ve dünya için onur duyulacak yerlerdir’ değerlendirmesinde bulundu.

24 Ocak’ta yapılacak olan 32. Olağan Genel Kurul’da, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü çevresindeki koruma çalışmaları, izinsiz yapılaşmalarla mücadele yolları ve yerel paydaşların rolü tartışılacak.

