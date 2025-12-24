Diyarbakır Mardin Yolu'nda 14 km'lik Giriş Ağaçlandırması — 5.500 Ağaç, 29.500 Çalı

Diyarbakır Mardin Yolu'nda 14 kilometrelik giriş ağaçlandırması başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent girişleri düzenleme projeleri kapsamında Mardin yolunda yer alan 14 kilometrelik refüj ve kaldırımlarda ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Proje kapsamında farklı türlerde 5 bin 500 ağaç ile 29 bin 500 adet çalı toprakla buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan kent girişlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmasında, Mardin yolu trafik güvenliği gözetilerek ağaçlandırılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, uzun süredir çalışma yürütülmeyen Silvan, Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yollarının daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması amacıyla hazırladığı proje doğrultusunda hareket ediyor.

Ekipler, Kantar Kavşağı olarak bilinen Şanlıurfa Bulvarı ile Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Borsası arasındaki refüj ve kaldırımlarda ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Çalışmaların ilk etabında sulama hattı ve gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı.

Trafik güvenliği gözetildi

Yaya ve araç trafiğini riske atmayacak türlerin tercih edildiği projede, refüj ve kaldırım alanları bitki dikimine uygun hale getirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında fazla su istemeyen türlere öncelik verecek.

Planlanan ağaç türleri arasında mavi servi, iğde, dut, boylu zakkum, şimşir ve zeytin yer alıyor. Çalı grubunda ise taflan, gül, cennet bambusu, ateş dikeni, alev çalısı ve avize çiçeği kullanılacak.

Belediye ekipleri, Mardin yolundaki 14 kilometrelik alanda yapılacak dikimlerle kent girişlerini daha estetik ve çevreci bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

