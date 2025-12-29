DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Diyarbakır-Siverek Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Diyarbakır-Çermik ile Şanlıurfa-Siverek arasındaki kara yolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksattı; Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:53
Diyarbakır-Siverek Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Diyarbakır-Siverek Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlanan kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent geneli gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altında kaldı. Kar yağışı, Çermik-Siverek güzergahında trafik akışını olumsuz etkiledi.

Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolun bazı kesimlerinde buzlanma oluşurken, sürücüler yol ve yol işaretlerini görmekte zorlanıyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNE BAĞLANAN YOLDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNE BAĞLANAN YOLDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNE BAĞLANAN YOLDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil
7
Batman Gercüş’te Ayrancı Geçidi Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı