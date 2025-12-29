Diyarbakır-Siverek Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlanan kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kent geneli gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altında kaldı. Kar yağışı, Çermik-Siverek güzergahında trafik akışını olumsuz etkiledi.
Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor
Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolun bazı kesimlerinde buzlanma oluşurken, sürücüler yol ve yol işaretlerini görmekte zorlanıyor.
