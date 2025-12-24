Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız" — Karadeniz'de hamsi azalıyor

Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız"

RTEÜ araştırması: Karadeniz hamsisinde göç, üreme ve yaşam alanı değişiyor

Karadeniz'in simge balığı hamsi, iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle gelecekte av veriminde düşüş yaşayabilir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi akademisyenlerinin yürüttüğü çalışmalar, hamsinin göç rotaları ve üreme davranışlarında belirgin değişimler olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmada, değişen iklim senaryolarının hamsinin uygun habitatlarını ciddi biçimde daralttığı; Karadeniz’in güney kıyılarının ilerleyen yıllarda hamsi için uygun yaşam alanı olmaktan çıkmasının öngörüldüğü vurgulanıyor.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Ceylan çalışmalara dair şunları söyledi: "Daha önceki çalışmalarda da bilim adamları hamsinin göç davranışının değiştiğini ifade etmişlerdi. Hatta daha önce bizim karasularımızda üremeyen hamsinin üremeye başladığı da ortaya çıkmıştı. Dönem dönem bölgede erken hamsi olmuştu ama bu denli av verimine hiç rastlamamıştık. İklim değişikliği, insan kaynaklı etkilerden dolayı hamsinin de göç davranışında bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

2100 yılı için yapılan öngörülere dikkat çeken Ceylan, modelleme çalışmalarının sonuçlarını aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Değişen iklim senaryolarının etkisiyle hamsinin uygun habitatlarının gelecekteki değişimlerini araştırmaya çalıştık. Öngörümüz; hamsi için, özellikle Karadeniz’in güney kıyıları uygun habitat olmaktan çıkmış. Bu da biokütle olarak hamside büyük bir kayıp yaşayacağımız anlamına geliyor. Özellikle 2100 yılında. Hamsiyi biraz özleyeceğiz. Hamsi besin zincirinde en alt basamakta olan bir tür. Hamsinin azalması özellikle predator türlerin bolluğunu da etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, hamsideki azalmanın ekosistem ve balıkçılık ekonomisi üzerinde zincirleme etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Çalışmanın sonuçları, sürdürülebilir yönetim ve iklim odaklı politikaların önemini bir kez daha gündeme taşıyor.

