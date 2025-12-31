Doğu Anadolu'da Yoğun Kar, Fırtına ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bölge genelinin çok bulutlu olacağı; sabah saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışının beklendiği belirtildi. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde etkisini artıracağı vurgulandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette; öğle saatlerinden itibaren zaman zaman 40-60 km/sa hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Ayrıca yüksek kesimlerde rüzgarın 60-80 km/sa hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde daralma gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısı yapıldı.

Özellikle Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçeleri (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) için öğle saatlerinden itibaren aralıklı olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi meydana gelebileceği bildirildi.

Yetkililer, beklenen olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

