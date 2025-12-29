DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Doğu’da Termometreler -25’i Gördü: Ardahan ve Erzurum Zirvede

Meteoroloji verilerine göre 28.12.2025 18:00–29.12.2025 06:00 arasında Ardahan ve Erzurum gece en düşük -25 değerini gördü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:47
Doğu’da Termometreler -25’i Gördü: Ardahan ve Erzurum Zirvede

Doğu’da Termometreler -25’i Gördü: Ardahan ve Erzurum Zirvede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de dün gece kaydedilen en düşük sıcaklık değerlerini paylaştı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava, doğuda soğuk yüzünü iyiden iyiye gösterdi.

28.12.2025 saat 18:00 ile 29.12.2025 06:00 arasında ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle kaydedildi:

Ardahan’ın Göle ilçesinde -25, Erzurum’un Karaçoban ilçesinde -25, Erzurum’un Tekman ilçesinde -24.2, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde -23.4, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde -22.5, Rize’nin İkizdere ilçesinde -21.5, Ağrı’nın Tutak ilçesinde -20.7 ve Van’ın Gevaş ilçesinde -20 değerleri ölçüldü.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE’DE DÜN GECE YAŞAYAN EN DÜŞÜK SICAKLIK DEĞERLERİNİ PAYLAŞTI....

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE’DE DÜN GECE YAŞAYAN EN DÜŞÜK SICAKLIK DEĞERLERİNİ PAYLAŞTI. ARDAHAN VE ERZURUM YİNE ZİRVEDE.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil
7
Batman Gercüş’te Ayrancı Geçidi Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı