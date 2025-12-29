Doğu’da Termometreler -25’i Gördü: Ardahan ve Erzurum Zirvede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de dün gece kaydedilen en düşük sıcaklık değerlerini paylaştı.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava, doğuda soğuk yüzünü iyiden iyiye gösterdi.
28.12.2025 saat 18:00 ile 29.12.2025 06:00 arasında ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle kaydedildi:
Ardahan’ın Göle ilçesinde -25, Erzurum’un Karaçoban ilçesinde -25, Erzurum’un Tekman ilçesinde -24.2, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde -23.4, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde -22.5, Rize’nin İkizdere ilçesinde -21.5, Ağrı’nın Tutak ilçesinde -20.7 ve Van’ın Gevaş ilçesinde -20 değerleri ölçüldü.
