Doruklu Barajı'nda Çalışmalar Hızla İlerliyor — Erzurum'a 1.620 Dekar Sulama

DSİ, Tortum Doruklu Barajı'nda derivasyon kondüvi imalatlarıyla hızla ilerliyor; baraj 866 Bin m3 su depolayıp 1.620 dekar araziye yıllık 20 Milyon 250 bin lira ek gelir sağlayacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:35
Doruklu Barajı'nda Çalışmalar Hızla İlerliyor — Erzurum'a 1.620 Dekar Sulama

Doruklu Barajı'nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

DSİ, modern sulama ve sürdürülebilir su yönetimi hedefliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla projelerini sürdürüyor. Kurum, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Derivasyon kondüvi imalatları devam ediyor

Erzurum Tortum Doruklu Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, derivasyon kondüvi imalatlarının sürdüğünü belirterek projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını ifade etti. Balta, "İnşaatta relokasyon yol kazılarını ve gövde sağ-sol sahil sıyırma kazı imalatlarını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir" dedi.

Bölge tarımına katkı ve ekonomik kazanım

Bin 1.620 dekar araziye can suyu verecek olan Doruklu Barajı, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Balta, baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 1.620 dekar arazide sulama maliyetlerinin düşeceğini, verimin artacağını ve çiftçilerin farklı ürünler ekip dikebileceğini vurguladı. Sulu tarıma geçişle birlikte çiftçilerin kazançlarının artacağını belirten Balta, "Kadim Şehir Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 20 Milyon 250 bin lira daha fazla kazanacak" dedi.

Barajın teknik özellikleri

Temelden yüksekliği 42,50 metre olarak projelendirilen Tortum Doruklu Barajı’nın gövdesi ön yüzü membran kaya dolgu tipinde tasarlandı. Barajın depolama hacmi 866 Bin m3 olacak ve toplam 1.620 dekar araziye can suyu sağlayacak.

