DSİ 8. Bölge'den 2025'te Erzurum'a Su ve Tarım Hamlesi

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 2025 Çalışmaları Erzurum ve Çevresinde Etki Yarattı

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü yatırımlar ve saha çalışmalarıyla Erzurum ve çevresinde su yönetimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü alanlarında somut kazanımlar elde etti.

Su tutulan barajlar

Uzundere Barajı ile İspir Madenköprü Barajında su tutulmaya başlandı. Bu iki baraj sayesinde toplam 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak ve 5 bin 460 dekar tarım arazisi modern sulama imkânına kavuşacak.

Yapım çalışmaları devam eden barajlar

Horasan Gerek Barajı, Tortum Doruklu Barajı ve Pasinler Küçüktuy Barajında inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Söz konusu barajlar tamamlandığında toplam 6 milyon 696 bin metreküp su depolanması ve 6 bin 730 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Yapımı devam eden gölet

Pasinler Kavuşturan Göletinin tamamlanmasıyla birlikte 4 milyon 221 bin metreküp su depolanacak ve 1.060 dekar tarım arazisi sulama hizmetine kavuşacak.

Taşkın koruma çalışmaları

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, taşkın risklerini azaltmak ve yerleşim alanlarını güvence altına almak amacıyla Köprüköy Güzelhisar, İspir Güllübağ, Köprüköy Akçam, Tortum Hamidiye ve Tortum İncedere mahallelerinde taşkın koruma çalışmalarını sürdürdü.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yatırımların; su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve yerleşim alanlarının taşkın risklerine karşı korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

