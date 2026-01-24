DSİ 8. Bölge'den 2025'te Erzurum'a Su ve Tarım Hamlesi

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, 2025 yatırımlarıyla Erzurum'da su depolama, modern sulama ve taşkın koruma çalışmalarında önemli ilerleme kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:36
DSİ 8. Bölge'den 2025'te Erzurum'a Su ve Tarım Hamlesi

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 2025 Çalışmaları Erzurum ve Çevresinde Etki Yarattı

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü yatırımlar ve saha çalışmalarıyla Erzurum ve çevresinde su yönetimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü alanlarında somut kazanımlar elde etti.

Su tutulan barajlar

Uzundere Barajı ile İspir Madenköprü Barajında su tutulmaya başlandı. Bu iki baraj sayesinde toplam 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak ve 5 bin 460 dekar tarım arazisi modern sulama imkânına kavuşacak.

Yapım çalışmaları devam eden barajlar

Horasan Gerek Barajı, Tortum Doruklu Barajı ve Pasinler Küçüktuy Barajında inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Söz konusu barajlar tamamlandığında toplam 6 milyon 696 bin metreküp su depolanması ve 6 bin 730 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Yapımı devam eden gölet

Pasinler Kavuşturan Göletinin tamamlanmasıyla birlikte 4 milyon 221 bin metreküp su depolanacak ve 1.060 dekar tarım arazisi sulama hizmetine kavuşacak.

Taşkın koruma çalışmaları

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, taşkın risklerini azaltmak ve yerleşim alanlarını güvence altına almak amacıyla Köprüköy Güzelhisar, İspir Güllübağ, Köprüköy Akçam, Tortum Hamidiye ve Tortum İncedere mahallelerinde taşkın koruma çalışmalarını sürdürdü.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yatırımların; su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve yerleşim alanlarının taşkın risklerine karşı korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ YATIRIMLAR VE SAHA...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ YATIRIMLAR VE SAHA ÇALIŞMALARIYLA ERZURUM VE ÇEVRESİNDE SU YÖNETİMİ, TARIMSAL SULAMA VE TAŞKIN KONTROLÜ ALANLARINDA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADI.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ YATIRIMLAR VE SAHA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
7
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları