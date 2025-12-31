DTO Başkanı Uğur Erdoğan: 2026 'Üretim, İstikrar ve Ortak Akıl' Yılı Olsun

Başkanın Yeni Yıl Mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2026’nın üretimin, istikrarın ve ortak aklın yılı olmasını temenni ederek halkın yeni yılını kutladı.

Mesajında "Yeni bir yıla daha umutlarımızı, hedeflerimizi ve geleceğe dair inancımızı tazeleyerek giriyoruz. 2026’nın; ülkemiz, şehrimiz ve iş dünyamız için sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Denizli'ye Güven

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, geride bırakılan dönemde küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin hafızalarda yer ettiğini belirtti. Yeni yılın iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırdığına inandıklarını ve Denizli’nin çalışkanlığıyla bundan en büyük payı alacak şehirlerden biri olacağına dikkat çekti.

Erdoğan, "Üretim gücü, ihracat kapasitesi ve girişimcilik ruhuyla öne çıkan Denizli’miz, her şartta ekonomiye katkı sağlamaya devam etmiştir. 2026 yılında da sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve girişimcilerimizle daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan, iş dünyasında başarının ortak akıl, istişare ve dayanışma ile mümkün olduğunun altını çizerek birlik ve dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

DTO'dan Üyelere Taahhüt

Mesajının sonunda Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak, yeni yılda da üyelerimizin yanında olmaya, sorunların çözümü için kararlılıkla çalışmaya ve şehrimizin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi ve 2026 için sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Personelle Yeni Yıl Buluşması

Bu arada Başkan Erdoğan, DTO meclis salonunda odanın personeliyle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Çalışanlarına hitaben, "Çalışanlarımızın yeni yılını tebrik ederek 2026’yı ailecek sağlık, huzur, mutluluk ve birlik beraberlik içinde, geride kalan yıldan daha güzel bir şekilde ve gönüllerince geçirmelerini diledik" dedi.

Erdoğan, 1926 yılında kurulan odanın 100’üncü yılı olan 2026’da da "ilk günkü heyecan ve azimle, Denizli’yi temsil ettiğimizin bilinci ile hizmet edeceğiz; üyelerimize her zamanki gibi en üst seviyede hizmet vermeye hazırız" sözleriyle personeline ve üyelere güven tazeledi.

