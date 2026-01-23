DTSO Başkanı Bıyık’tan İhracat Akademisi Talebi — Bakan Bolat’tan Destek Sözü

DTSO Başkanı Bıyık’ın İhracat Akademisi Talebine Bakan Bolat’tan Destek

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile odada iş dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği görüşmede Düzce’ye İhracat Akademisi kazandırılması talebini iletti. Bakan Bolat ise gerekli adımların atılması için destek vereceğini söyledi.

DTSO’nun çalışmaları ve projeler

Bıyık toplantıda şunları ifade etti: "Oda olarak, üye odaklı, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan kamu-sanayi-üniversite iş birliğinde ildeki tüm dinamiklerle uyum içerisinde çalışan bir kurumuz. Oda olarak birçok yeniliği ve hizmeti yerel ve ulusal paydaşlarımızla istişare halinde üyelerimizden aldığımız güç ile hayata geçiriyoruz. Bu hizmetlerin başında ilimize sizlerin büyük desteğiyle kazandırmış olduğumuz Gümrük Müdürlüğü yer alıyor. Oda olarak Ticaret Bakanlığımızdan aldığımız hibe ve desteklerle çeşitli projeler yürütüyoruz. Otomotiv Sektörü Kümelenme Projesi de Bakanlığımızın Uluslararası Rekabeti Geliştirme yani UR-GE programı kapsamında yürüttüğümüz projelerden biridir. Projede yer alan firmalarımız proje kapsamında birçok kazanım sağladı. Ayrıca mobilya ve orman ürünleri sektörüne yönelik UR-GE projesi hazırlıklarımız devam etmektedir. Hazırlık aşamasında olduğumuz bu projenin de 100 yıllık orman ürünleri geçmişine sahip ilimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz".

İhracat Akademisi talebi

Bıyık, Düzce’nin dış ticaretteki konumuna dikkat çekerek, "Bakanlığınızın verilerine göre ilimiz ihracat rakamlarında Türkiye’de 20. sırada yer almaktadır. İlimizin stratejik konumu ve güncel gelişmeler ilimizin ihracat potansiyelini ortaya koyuyor. Bu noktada Düzce olarak İhracat Akademisi uygulamanıza talibiz. İhracat konusunda uzmanlar yetiştirebilir, ilimizin ve bölgemizin ihracat kapasitesinin artmasına katkı sağlayabiliriz. İhracat Akademisi’nin Düzcemiz’e kazandırılması konusunda destek talep ediyoruz" dedi.

Bakan Bolat’ın değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Düzce’deki son dönemdeki gelişmeleri takdirle karşıladığını belirtti. Bolat, Erdoğan Bıyık’ın İhracat Akademisi talebini değerlendireceklerini ifade ederken, Düzce’nin ihracattaki olumlu ivmesinin devamı için her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.

