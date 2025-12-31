DOLAR
DTSO'da 2025 Yıl Sonu Meclis Toplantısı: Strateji ve Bütçe Görüşüldü

DTSO'nun 2025 aralık meclisinde DOSKİM, akreditasyon çalışmaları, mesleki eğitim ve 2026 taslak bütçesi görüşüldü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:25
DTSO'da 2025 Yıl Sonu Meclis Toplantısı: Strateji ve Bütçe Görüşüldü

DTSO'da 2025 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı Tanju Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı ve Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesinin son durumu hakkında bilgiler aktarıldı.

Başkan Erdoğan Bıyık'ın değerlendirmeleri

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, aralık ayı içinde yürütülen faaliyetleri özetledi ve toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Yeni yılın odamıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum".

Bıyık, oda akreditasyon sistemi kapsamındaki çalışmalara dair ayrıntılara değindi. Swot Analizi Çalıştayımızı, Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla geniş katılımlı bir çalışma olarak nitelendirdi. Ayrıca, eski yönetim kurulu ve meclis başkanları ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının verimli geçtiğini aktardı.

TOBB ile YÖK arasında imzalanan protokolle projeye dahil olan Düzce Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayına da dikkati çeken Bıyık, meclis başkan yardımcısı ve TOBB Ar-Ge İnovasyon Kurulu üyesi Murat Taştepe aracılığıyla bilişim firmalarının sorunlarının TOBB gündemine taşındığını bildirdi. Bu girişimler sonucunda, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personele yönelik teşvikin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Turizm tanıtımına dair çalışmalar kapsamında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Turizm Komisyonu Üyesi İbrahim Canpolat, Meclis Üyemiz ve Turizm Komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım ile Meclis Üyemiz ve Turizm Komisyonu Üyesi Görkem Özdemir’in Travel Turkey İzmir fuarında Düzce standını ziyaretçilere tanıttıkları ifade edildi.

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin oda ile sektör temsilcileri buluşmasında staj olanakları ve verimli staj imkanları görüşüldü. Ayrıca ortak olunan ABİGEM A.Ş. olağan genel kuruluna katılım, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile İstanbul Düzceliler Derneği tarafından İBB Sosyal Tesislerinde düzenlenen istişare toplantısına katılım gibi etkinlikler ile indirim protokollerinin imzalanması ve eğitim faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Plan, bütçe ve ekonomik raporlar

Toplantının ikinci bölümünde DTSO 2026-2029 Stratejik Planı ve 2026 İş Planı hakkında görüşmeler yapıldı. Son bölümde ise 2026 taslak bütçesi tartışıldı; aylık hesaplar ve ekonomik raporlar meclis üyelerince incelenip karara bağlandı.

Toplantıda ele alınan faaliyetler ve kararlar, oda çalışmalarının önümüzdeki dönemde de hedef odaklı ve koordineli şekilde sürdürülmesini amaçlıyor.

