DTSO'dan Faruk Özlü'ye Destek: Sosyal Medyadaki Hakaretlere Sert Kınama

DTSO yönetimi, Dr. Faruk Özlü'ye yönelik sosyal medya hakaretlerini kınadı; sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:10
DTSO'dan Faruk Özlü'ye Destek: Sosyal Medyadaki Hakaretlere Sert Kınama

DTSO'dan Başkan Faruk Özlü'ye Destek

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, sosyal medyada Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yapılan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.

Ortak açıklama ve tepki

Sosyal medyada Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yönelik hakaret içerikli yayına tepkiler artarak devam ediyor. DTSO yönetimi, kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamayla bu tür yaklaşımları kınadı.

Erdoğan Bıyık ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerek sosyal, gerekse sınai anlamda en büyük paydaşlarımızdan biri olan birlikte Düzce’ye sayısız eser ve hizmet kazandırma onuruna ulaştığımız Bakanımız Faruk Özlü’ye yapılan saygısızlığa sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu tür seviyesiz ve sorumsuz yaklaşımlar toplumsal ahlakımıza uymadığı gibi yasal eleştiri hakkının da çok fazla üzerindedir. Şehrimize ve bölgemize kattığı dererler her kesimin malumu olan Başkanımız Faruk Özlü’ye yapılan her türlü saygısızlığı kendimize yapılmış olarak kabul ediyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz"

Tanju Acar ise açıklamasında şunları belirtti: "Başkanımız Faruk Özlü hakkında sosyal medya üzerinden, kendini bilmez bir şahıs tarafından yapılan hakaret içerikli ifadeleri esefle kınıyoruz. Bu tür seviyesiz ve sorumsuz yaklaşımlar, ne eleştiri kültürüne, ne de toplumsal ahlakımıza yakışmaktadır. Şehrimize değer katan isimlere yönelik bu tür yaklaşımlar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Özlü’nün Düzce’ye kazandırdığı hizmetler, bu tür mesnetsiz ve çirkin ifadelerle gölgelenemeyecek kadar kıymetlidir."

DTSO yetkilileri, Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yönelik saygısız söylemlere sessiz kalmayacaklarını ve sorumluların hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını beklediklerini ifade ettiler.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

