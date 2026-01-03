DTSO'dan Faruk Özlü'ye Destek: Sosyal Medyadaki Hakaretlere Sert Kınama

DTSO'dan Başkan Faruk Özlü'ye Destek

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, sosyal medyada Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yapılan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.

Ortak açıklama ve tepki

Sosyal medyada Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yönelik hakaret içerikli yayına tepkiler artarak devam ediyor. DTSO yönetimi, kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamayla bu tür yaklaşımları kınadı.