DTSO yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar yönetiminde Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Oda faaliyetleri gündemde

Gündem maddelerini meclis üyelerine aktaran Meclis Başkanı Tanju Acar, ilk gündem maddesi olarak oda faaliyetleri için sözü Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a verdi.

Erdoğan Bıyık tarafından meclis üyelerine aktarılan açıklama şu şekildeydi:

Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ı odamızda ağırladık. Kendilerinden talep ettiğimiz İhracat Akademisi konusunda destek sözü aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu özel hizmeti de ilimize kazandıracağız. Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımızla birlikte İstanbul Sanayi Odası’nı, ardından da ziyaretler yaptık. Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilen TOBB ile YÖK arasında imzalanan ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol kapsamında kurulan üniversite protokol yürütme kurulu toplantısına odamızı temsilen meclis başkan yardımcımız Metin Topal katılım sağladı. DOSKİM projesinin izleme ve değerlendirme toplantısını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başkanlığında Düzce 1. OSB toplantı salonunda gerçekleştirdik

Öne çıkan konular arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapılan görüşme sonucu İhracat Akademisi desteği, Düzce Üniversitesi ile yürütülen üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları ve DOSKİM projesinin izleme-değerlendirme süreci yer aldı.

Mali tablolar ve toplantının sona ermesi

Olağan meclis toplantısı, aylık mizanlar ve mali tablolar hakkında yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

