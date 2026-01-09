Düzce Belediye Meclisi 37 gündem maddesini karara bağladı

Düzce Belediye Meclisi, Ocak ayı ikinci birleşimini Meclis Başkan vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda toplam 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı süreci ve oylamalar

Meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Birçok madde oy çokluğu veya oy birliği ile kabul edildi, bazı taleplerin değerlendirilmesine ise ek çalışmalar tamamlandıktan sonra karar verileceği kararlaştırıldı.

Yetki ve personel ücret kararları

Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot 1 Etap 2 yapım işi için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca bir adet sözleşmeli personelin ücretinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranları doğrultusunda, tekniker taban ücretinin %10 fazlası olarak belirlenmesi de oy çokluğu ile onaylandı.

Spor salonu ve altyapı kararları

Kiremitocağı Mahallesi'nde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı finansmanı ile yapılması planlanan çok amaçlı spor salonu için ihaleye çıkılması talebi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca elektronik haberleşme altyapısı ve geçiş hakkı ücretlerine ilişkin tarife değişikliği de oy çokluğu ile karara bağlandı.

İtirazlar, yönetmelikler ve imar kararları

T ve S plakalar ile ilgili 4 Aralık 2025 tarihli meclis kararına yapılan itirazların, yürütülen çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Halk Oyunları Akademisi, Ayşe Taş Sanat Akademisi ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinin görev ve çalışma yönetmelikleri onaylandı.

Meclis gündeminde yer alan taşınmaz satın alımı, parsel satışı, trampa, yapı yaklaşma mesafesi, imar planı ve plan hüküm değişiklikleri, yol boyu ticaret talepleri ile imara ilişkin itirazlar da görüşülerek karara bağlandı.

