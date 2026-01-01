Düzce Belediyesi: 1 Ocak 2026'den İtibaren Ücretsiz Uçakla Cenaze Nakli

Düzce Belediyesi, il dışı cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak

Düzce Belediyesi, vatandaşların acılı günlerinde kolaylık sağlamak amacıyla cenaze nakil uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren il dışına yapılacak cenaze nakilleri, Türk Hava Yolları ile imzalanan protokol kapsamında ücretsiz olarak uçakla gerçekleştirilecek.

Protokol ve uygulama detayları

Belediye yetkilileri, daha önce kısa mesafelerde karayolu cenaze nakil araçlarının; uzak mesafelerde ise uçak tercih edildiğini, ancak uçak masraflarının cenaze yakınları tarafından karşılandığını hatırlattı. Yeni uygulama ile bu maliyetler Düzce Belediyesi tarafından üstlenilecek, böylece hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf sağlanacak.

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürü Eyüp Yurdakul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uçak ile cenaze nakillerinin ücretsiz yapılması konusunda Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile Türk Hava Yolları ile gerekli görüşmeleri yaptık ve protokol imzaladık. 1 Ocak 2026 itibarıyla uçakla cenaze nakillerini ücretsiz olarak yapacağız. Mezarlıklar Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye, acılı günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Mezar bilgileri için lazer baskı uygulaması

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, defin hizmetlerinde yaşanan bir soruna da kalıcı çözüm getirdi. Daha önce yalnızca ahşap mezar başlıkları kullanılırken, müdürlüğe kazandırılan lazer baskı makinesi sayesinde metal plakalar üzerine baskı yapılmaya başlandı.

Yeni uygulama kapsamında tüm definlerde ahşap mezar başlıklarına; merhumun adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerini içeren metal plakalar yerleştiriliyor. Bu düzenleme, Mezarlık Bilgi Sisteminde yapılan fotoğraflandırmalarda kimlik bilgilerinin yer almasını sağlarken, cenaze yakınlarının mezarları daha kolay bulmasını da kolaylaştırıyor.

DÜZCE MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ EYÜP YUDAKUL