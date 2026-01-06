Düzce Belediyesi 2025'te Park ve Yeşil Alanlarda Büyük Yenileme Yaptı

Düzce Belediyesi 2025'te Park ve Yeşil Alanlarda Kapsamlı Çalışma Yürüttü

Düzce Belediyesi, Ocak-Aralık 2025 döneminde Park ve Bahçeler Müdürlüğü öncülüğünde yürüttüğü çalışmalarla şehirde estetik ve güvenliği artırdı. Müdürlüğün paylaştığı yıllık faaliyet raporu, kent genelindeki bakım, dikim ve onarım çalışmalarının detaylarını ortaya koydu.

Ağaç, çalı dikimi ve tehlike arz eden ağaçların müdahalesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıl içinde 651 adet ağaç dikimi ve 20.720 adet çalı dikimi gerçekleştirdi. Vatandaş talepleri doğrultusunda şehir merkezi ve genelinde kuru ve tehlike arz eden ağaçların kesim ve kaldırma işlemleri de yapıldı.

Budama, çimlendirme ve sarf işçilikleri

2025 boyunca ekipler; 16.166 adet ağaç ve form budama, 43.665 m² çalı budaması ve 47.045 adet gül budaması gerçekleştirdi. Ayrıca 865 m² alanda çimlendirme tamamlandı.

Yabani otlarla mücadele ve bakım

Yabani ot temizliği kapsamında 113.125 m² alan temizlendi. Diğer bakım çalışmaları arasında 5.592 adet ağaç dip çapası, 98.750 adet gül dip çapası, 490 ağaçta herekleme ve 2.944 ağaç sürgün temizliği yer aldı. Müdürlük, park alanları, refüjler, kavşaklar, sokak araları, cami bahçeleri ve mezarlıklarda toplam 10.790.000 m² alanın çim biçimini rutin ve mevsimsel olarak sağladı.

Park ve oyun alanlarında yenileme ve güvenlik

Çocukların yoğun kullandığı oyun grupları ile parklarda eş zamanlı bakım ve yenileme yapıldı. Ekipler, 920 metre beton bordür döşeme, 1.129 m² taş döşeme, 13.626 m² toprak tesviye, 1.555 m³ toprak dolgusu, 160 m³ kum serimi, 426 m³ beton dökümü, 1.175 m² kauçuk döşeme ve 592 m² kauçuk tamiratı gerçekleştirdi. Ayrıca mahallelerde 7 adet yeni fitness aleti montajı, 31 adet fitness ekipman tamiri, 11 takım oyun grubu montajı, 16 adet oyun grubu ekipman montajı ve 110 adet oyun grubu tamiri tamamlandı.

Oturma grupları, çöp kovaları ve yeni park düzenlemeleri

Parklardaki dinlenme ve temizlik donanımları için 190 adet bank montajı ve 191 adet bank tamiratı ile 251 adet çöp kovası montajı ve 49 adet çöp kovası tamiratı gerçekleştirildi. Ekipler, parklardaki sert zeminleri kazıyarak estetik görünümü iyileştirdi. Darıcı Mahallesinde 1.531 m² alanda yeni park yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Kiretmitocağı, Akınlar, Çamköy, Kültür, Cumhuriyet, Karaca, Konuralp Şehit Bayram Gökmen Mahalleleri ile Memur-Sen bölgesindeki park alanları revize edilerek kullanıma devam edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2025 faaliyetleri, Düzce'nin yeşil alanlarında hem estetik hem de güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsendiğini gösteriyor.

