Düzce Belediyesi 2026'yı 'Hamle Yılı' İlan Etti: Su, Sağlık ve Kentsel Dönüşümde Büyük Adımlar

Düzce Belediyesi 2026'yı 'Hamle Yılı' İlan Etti

Düzce Belediyesi, şehir planlama vizyonunu güçlendirerek 2025 yılında hayata geçirdiği projeleri artırdı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2026'yı "hamle yılı" ilan ettiklerini belirterek kentin geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini açıkladı.

İçme suyunda tarihi yatırımlar

2025'in en stratejik yatırımları arasında yer alan içme suyu projeleri, Düzce'nin uzun vadeli su güvenliğini hedefliyor. Temeli atılan Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin inşası, 1,3 milyar TLlik yatırımla Düzce'nin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak.

Ayrıca Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 45 milyon Euro tutarındaki altyapı yenileme projesi kapsamında 1250 kilometrelik şehir şebekesinin modernizasyonu için hazırlıklar tamamlandı; projenin 2026 yılında ilk kazmasının vurulması planlanıyor.

Yapı güvenliği ve kütüphane yatırımları

Düzce Belediyesi, deprem gerçeğini göz önünde tutarak 2025'te yapı güvenliğini artıran yeni teknik hükümleri Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul ettirdi. Bu karar, kentsel güvenliği ve yapı dayanımını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti.

Kütüphane yatırımları da hız kesmeden sürüyor. 23 Nisan Parkı içindeki kütüphane açılışa hazırlanırken, Düzce Bilim Merkezi ve Çocuk Üniversitesi binasındaki kütüphane inşaatı devam ediyor. Ayrıca Akçakocadaki tarihi cezaevinin kütüphaneye dönüştürülmesi için altyapı çalışmaları tamamlandı.

Antik tiyatro restorasyonu ve sağlık kampüsü

Yaklaşık beş yıldır süren Konuralp Antik Tiyatrosu kazı çalışmaları 2025'te tamamlandı; restorasyon sürecine geçilmesi için önemli bir eşik aşıldı. Sağlık alanında ise Başkan Özlü'nün öncelik verdiği 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatırımının onaylanması, 2025'in öne çıkan kazanımlarından biri oldu.

Hazırlık süreci başlayan ve sismik izolatörlü olarak inşa edilecek bu hastane, tamamlandığında 1000 yataklı bir sağlık kampüsünün temelini oluşturacak.

Şehrin çehresi değişiyor: Spor, meydan ve kentsel dönüşüm

Düzce'nin spor kimliğini güçlendirecek 19 Mayıs Spor Kampüsünün temeli 2025'te atıldı. Kiremitocağı Mahallesi'nde futbol sahaları, kapalı spor salonları ve sosyal tesislerden oluşan modern bir kompleks inşa ediliyor. Mevcut stadyum alanının Millet Bahçesi-2 Projesi'ne dönüştürülmesi için süreç başlatıldı; aynı alana yapılacak Anıt Eser Kültür Evi Projesi'nin yatırımı 2026'da başlayacak.

Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin 2. etabı başlatıldı; cami-meydan-çarşı bütünlüğünü tamamlayacak proje şehir merkezine yeni bir kimlik kazandıracak. Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi projesinde de önemli ilerleme sağlandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen sanayi sitesinin 2. ve 3. etaplarının temeli atıldı. Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde, 63 dönümlük arazide, her biri 110 metrekare kapalı alana sahip 162 dükkan yer alacak; sitenin 2026'da tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı'nın temeli atıldı ve Düzce'ye üçüncü modern pazaryeri kazandırılacak.

Tarım ve turizm yatırımları

"Düzce İçin 100 Proje" vizyonu kapsamında yürütülen Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi ile ilk ekimler ve hasatlar gerçekleştirildi. Düzce Tarım Akademisi'nde tamamen organik yöntemlerle üretilen ata tohumları, yerel tarımı desteklemenin yanı sıra tohum bankası oluşturma hedefi taşıyor. Siyez buğdayı üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Kastamonu'dan getirilen tescilli tohumlar 7 dönümlük arazide ekildi.

Turizm yatırımları da sürdürüldü; Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'ndaki konaklama tesislerinin ikinci etabında planlanan 19 yeni bungalovun yapımı başladı.

Sosyal hizmetler ve çevre projeleri

Şehir Mezarlığı'nda açılan Taziye Hizmet Binası, vatandaşların zor günlerinde yanlarında olacak önemli bir sosyal ihtiyacı karşıladı. Ayrıca Mama Üretim Tesisi ile gıda atıkları can dostlar için mamaya dönüştürülerek çevre ve sosyal sorumluluk açısından örnek bir proje hayata geçirildi.

Başkan Özlü'den mesaj

Belediyenin 2025'te atılan adımların 30-40 yıl sonrasını planlayan bir vizyon ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Dr. Faruk Özlü, uygulanan politikanın özünü "günü kurtarmak değil, geleceği kurmak" şeklinde özetledi. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşin özü çalışmak. Düzce’miz için yılmadan, yorulmadan gece-gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 2026 yılı hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir hamle yılı olacak."

Şehir genelinde başlayan ve planlanan projelerle Düzce, altyapıdan sağlığa, kültürden tarıma kadar birçok alanda dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHRİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK PROJELERİNİ 2025 YILINDA ARTIRARAK SÜRDÜRDÜ. ŞEHRİ PLANLAYARAK GELECEĞİNİ KURMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA 2026’YI ATILIM YILI İLAN EDEN BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, “YILMADAN, YORULMADAN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.