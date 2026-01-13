Düzce Belediyesi Kar Timleri Sahada: Ulaşım İçin Yoğun Kar Mücadelesi

Düzce Belediyesi, gece itibariyle etkisini artıran kar yağışına karşı tüm ekipleriyle saha çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi için mücadele eden kar timleri, şehir merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında görev yapıyor.

Çalışma Organizasyonu

Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde başlayan yağış ile birlikte hazırladıkları programı sahaya yansıttı. Ekipler, yayaların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için kent merkezinde yoğun çalışma yürütüyor.

Öne Çıkan Noktalar

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları başta olmak üzere İstanbul Caddesi, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kuyumcuzade Bulvarı, Eski Bolu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Gazhane Caddesi ve Saatçigil Caddesi ile şehir merkezi genelindeki yaya yolları ve merkezde bulunan cami önlerinde yoğunlaştırıldı. Ayrıca yaya köprüleri ve üst geçitler gibi yoğun kullanılan alanlar da temizlenerek güvenli ve rahat ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi sağlanıyor.

Vatandaşlara Uyarı

Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak planlı şekilde devam edeceğini belirten Düzce Belediyesi, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına uygunsuz araç parkı yapılmamasını istiyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, GECE İTİBARİYLE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞINA KARŞI TÜM EKİPLERİYLE SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.