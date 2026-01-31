Düzce Belediyesi'nden Yeni Spor Hamlesi: Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi

Düzce Belediyesi'nin spor yatırımları hız kesmiyor

Düzce Belediyesi, spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını yeni projelerle sürdürüyor. Şıralık Mahallesinde planlanan Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisinin inşaatına başlandı. Tesis, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından temel kazı çalışmalarına alındı.

Proje detayları

Tek katlı olarak projelendirilen tesisin toplam inşaat alanı 675 metrekare olarak belirlendi. Tesis; 35 sporcunun konaklayabileceği, tuvalet ve banyosu bulunan 17 oda, geniş bir lobi, dinlenme alanı, toplantı alanı, personel odası, mescit ve idari ofisler gibi birimleri içerecek.

Başkan Dr. Faruk Özlü, Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Barış Bayrak ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkanın Bakanlıktan talebi: Üç öncelikli proje

Başkan Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmede üç proje için destek talep etti. Özlü'nün talepleri şunlar:

1. Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi Projesi için bütçe desteği talebi.

2. Çevre yolunda, Mutfak Sanatları Merkezi karşısında bulunan yaklaşık 210 dönümlük taş ocağı alanına bir atletizm pisti yapılması talebi.

3. Kirazlı bölgesinde kurulan Atlı Spor Kulübü için Bakanlık desteği isteği.

Özlü, bu üç projenin 2026 yılı içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek almasının hedeflendiğini belirtti.

Devam eden ve planlanan diğer yatırımlar

Geçen yıl da üç tesis için kaynak sağlandığını hatırlatan Başkan Özlü, bu projeler arasında Nurettin Zafer Stadının Kiremitocağı'na taşınması, 5+1 kapalı spor salonu yapımı ve inşaatı devam eden 19 Mayıs Spor Kampüsü'nün bulunduğunu aktardı.

Özlü, Düzce'yi gelecek 50 yılını düşünerek planlı bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini ve şehir genelinde üç ayrı spor kampüsü kurduklarını vurguladı.

