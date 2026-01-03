Düzce Belediyesi yolları açık tuttu: Karla mücadelede 33 araç, 196 personel

Düzce Belediyesi yolları açık tuttu

Sezonun ilk yoğun kar yağışında hızlı, koordineli ve kesintisiz bir çalışma ortaya koyan Düzce Belediyesi, zorlu kış şartlarını başarıyla yöneterek vatandaşlardan tam not aldı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Kar yağışının başlamasıyla birlikte hızla sahaya inen ekipler, şehir genelinde ulaşımın ve günlük hayatın aksamaması için 24 saat esasına göre görev yaptı. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; 33 araç ve 196 personel ile ana arterler başta olmak üzere tüm yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Kaldırımlar, duraklar ve yaya köprüleri de ekiplerin öncelikleri arasında yer aldı; bu sayede yollar açık tutuldu ve toplu ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Destek ve Ek Hizmetler

Çalışmaların kesintisiz sürmesi için Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, arızalanan araçlara anında müdahale etmek üzere 24 saat nöbet tuttu. Ayrıca mobil mazot aracı sayesinde iş makinelerinin yakıt ikmali sahada gerçekleştirildi.

Karla mücadele süreçlerinde çöp toplama gibi temel hizmetler ile ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımı da aksatılmadı. Düzce Belediyesi, komşu il Bolu ile Düzce’nin Yığılca ilçesine de karla mücadele araçlarıyla destek vererek dayanışma örneği gösterdi.

Su Arızaları ve Hızlı Müdahale

Yoğun kar yağışı sırasında ana su hattında iki ayrı arıza meydana geldi ve bazı mahallelerde geçici su kesintileri yaşandı. Ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde arızalar kısa sürede giderilerek su akışı yeniden sağlandı.

Düzce Belediyesi, kar yağışı süresince fedakârca görev yapan tüm personeliyle vatandaşların güvenliği ve konforu için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

SEZONUN İLK YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HIZLI, KOORDİNELİ VE KESİNTİSİZ BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYAN DÜZCE BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELEDE ORTAYA KOYDUĞU PERFORMANSLA ZORLU KIŞ ŞARTLARINI BAŞARIYLA YÖNETEREK BAŞARILI BİR SINAV VERDİ.