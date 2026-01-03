DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Düzce Belediyesi yolları açık tuttu: Karla mücadelede 33 araç, 196 personel

Düzce Belediyesi, sezonun ilk yoğun kar yağışında 33 araç ve 196 personelle yolları açık tutup ulaşımı aksatmadan karla mücadelede başarılı oldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:15
Düzce Belediyesi yolları açık tuttu: Karla mücadelede 33 araç, 196 personel

Düzce Belediyesi yolları açık tuttu

Sezonun ilk yoğun kar yağışında hızlı, koordineli ve kesintisiz bir çalışma ortaya koyan Düzce Belediyesi, zorlu kış şartlarını başarıyla yöneterek vatandaşlardan tam not aldı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Kar yağışının başlamasıyla birlikte hızla sahaya inen ekipler, şehir genelinde ulaşımın ve günlük hayatın aksamaması için 24 saat esasına göre görev yaptı. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; 33 araç ve 196 personel ile ana arterler başta olmak üzere tüm yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Kaldırımlar, duraklar ve yaya köprüleri de ekiplerin öncelikleri arasında yer aldı; bu sayede yollar açık tutuldu ve toplu ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Destek ve Ek Hizmetler

Çalışmaların kesintisiz sürmesi için Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, arızalanan araçlara anında müdahale etmek üzere 24 saat nöbet tuttu. Ayrıca mobil mazot aracı sayesinde iş makinelerinin yakıt ikmali sahada gerçekleştirildi.

Karla mücadele süreçlerinde çöp toplama gibi temel hizmetler ile ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımı da aksatılmadı. Düzce Belediyesi, komşu il Bolu ile Düzce’nin Yığılca ilçesine de karla mücadele araçlarıyla destek vererek dayanışma örneği gösterdi.

Su Arızaları ve Hızlı Müdahale

Yoğun kar yağışı sırasında ana su hattında iki ayrı arıza meydana geldi ve bazı mahallelerde geçici su kesintileri yaşandı. Ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde arızalar kısa sürede giderilerek su akışı yeniden sağlandı.

Düzce Belediyesi, kar yağışı süresince fedakârca görev yapan tüm personeliyle vatandaşların güvenliği ve konforu için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

SEZONUN İLK YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HIZLI, KOORDİNELİ VE KESİNTİSİZ BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYAN DÜZCE...

SEZONUN İLK YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HIZLI, KOORDİNELİ VE KESİNTİSİZ BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYAN DÜZCE BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELEDE ORTAYA KOYDUĞU PERFORMANSLA ZORLU KIŞ ŞARTLARINI BAŞARIYLA YÖNETEREK BAŞARILI BİR SINAV VERDİ.

SEZONUN İLK YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HIZLI, KOORDİNELİ VE KESİNTİSİZ BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYAN DÜZCE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları