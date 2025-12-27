DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Düzce Bilim Merkezi 27 bin 448 Bilim Meraklısını Ağırladı

Düzce Bilim Merkezi, Dr. Faruk Özlü ve TÜBİTAK desteğiyle 2025'te 48 bin 50 öğrenciye ulaştı; 27 bin 448 ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:26
Düzce Bilim Merkezi 27 bin 448 Bilim Meraklısını Ağırladı

Düzce Bilim Merkezi 27 bin 448 Bilim Meraklısını Ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve TÜBİTAK desteğiyle bölgeye kazandırılan Batı Karadeniz bölgesinin tek Bilim Merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, 2025 yılını yoğun ziyaretçi ve etkinlik trafiğiyle kapattı.

Merkez, 2025 yılı içerisinde 48 bin 50 öğrenciye bilimle buluşma imkânı sunarken; 52 düzenekli sergi alanı, 6 farklı atölye sınıfı ile hem kapalı hem de açık atölye alanlarında toplam 27 bin 448 ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçi ve Eğitim Rakamları

Düzce Belediyesi bünyesinde inşa edilen merkez, 1 Ocak tarihinden bugüne 485 okulun ziyaretine ev sahipliği yaptı. Merkezin atölye programlarından 20 bin 602 öğrenci, bin 164 atölye etkinliğinden yararlandı. Açık alanda düzenlenen atölyelere ise 5 bin 157 öğrenci katıldı. Toplamda merkez, 48 bin 50 öğrencinin atölyelerden faydalanmasını sağladı.

Öne Çıkan Etkinlikler

Merkez, Ekim ayında düzenlediği ‘Ufkun Ötesinde’ sergisi ile ziyaretçilere sanal gerçeklik uygulamalarıyla uzay yolculuğu deneyimi sundu ve Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki gelişim sürecini kronolojik olarak aktardı. Kasım ayında gerçekleştirilen Bilim Şenliği ise beş gün boyunca her yaş grubundan katılımcıya yenilikçi projeler geliştirme, farklı bilim dallarında deneyler yapma ve geleceğin bilim insanlarına ilk adımı attırma fırsatları sundu.

2025'i etkinlik ve eğitimlerle dolu geçiren Düzce Bilim Merkezi, bölge genelinde bilimi yaygınlaştırma hedefiyle hizmet vermeye devam ediyor.

DÜZCE BİLİM MERKEZİ, 2025 YILI İÇERİSİNDE 48 BİN 50 ÖĞRENCİYİ BİLİMLE BULUŞTURDU

DÜZCE BİLİM MERKEZİ, 2025 YILI İÇERİSİNDE 48 BİN 50 ÖĞRENCİYİ BİLİMLE BULUŞTURDU

DÜZCE BİLİM MERKEZİ, 2025 YILI İÇERİSİNDE 48 BİN 50 ÖĞRENCİYİ BİLİMLE BULUŞTURDU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
2
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı
7
Kahramanmaraş'ta Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 6-10°C Düşecek

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye