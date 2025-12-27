Düzce Bilim Merkezi 27 bin 448 Bilim Meraklısını Ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve TÜBİTAK desteğiyle bölgeye kazandırılan Batı Karadeniz bölgesinin tek Bilim Merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, 2025 yılını yoğun ziyaretçi ve etkinlik trafiğiyle kapattı.

Merkez, 2025 yılı içerisinde 48 bin 50 öğrenciye bilimle buluşma imkânı sunarken; 52 düzenekli sergi alanı, 6 farklı atölye sınıfı ile hem kapalı hem de açık atölye alanlarında toplam 27 bin 448 ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçi ve Eğitim Rakamları

Düzce Belediyesi bünyesinde inşa edilen merkez, 1 Ocak tarihinden bugüne 485 okulun ziyaretine ev sahipliği yaptı. Merkezin atölye programlarından 20 bin 602 öğrenci, bin 164 atölye etkinliğinden yararlandı. Açık alanda düzenlenen atölyelere ise 5 bin 157 öğrenci katıldı. Toplamda merkez, 48 bin 50 öğrencinin atölyelerden faydalanmasını sağladı.

Öne Çıkan Etkinlikler

Merkez, Ekim ayında düzenlediği ‘Ufkun Ötesinde’ sergisi ile ziyaretçilere sanal gerçeklik uygulamalarıyla uzay yolculuğu deneyimi sundu ve Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki gelişim sürecini kronolojik olarak aktardı. Kasım ayında gerçekleştirilen Bilim Şenliği ise beş gün boyunca her yaş grubundan katılımcıya yenilikçi projeler geliştirme, farklı bilim dallarında deneyler yapma ve geleceğin bilim insanlarına ilk adımı attırma fırsatları sundu.

2025'i etkinlik ve eğitimlerle dolu geçiren Düzce Bilim Merkezi, bölge genelinde bilimi yaygınlaştırma hedefiyle hizmet vermeye devam ediyor.

