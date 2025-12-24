DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 0,07%
ALTIN
6.183,38 -0,04%
BITCOIN
3.741.907,39 0,7%

Düzce Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebek İçin Dayanışma Kampanyası

Düzce'deki çorap fabrikası çalışanları, Bolu'daki Rüzgar bebeğin tedavi masrafları için öğle yemeklerini ve ev yapımı satışları bağışlayarak destek kampanyası düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:30
Düzce Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebek İçin Dayanışma Kampanyası

Düzce Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebek İçin Dayanışma Kampanyası

İşçiler öğle yemeklerinden vazgeçip, ev yapımı yiyecekleri satarak tedaviye destek oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de faaliyet gösteren çorap fabrikasının çalışanları, Bolu'da hastalıkla mücadele eden Rüzgar bebek'in tedavi masrafları için örnek bir dayanışma kampanyası başlattı.

Çalışanlar sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelerek, fabrikanın her gün verdiği öğle yemeklerinden vazgeçti. Bu kapsamda, o günkü yemek iaşe bedelleri açılan yardım hesabına aktarıldı ve böylece Rüzgar bebeğin tedavi sürecine kaynak sağlandı.

Fabrikada kurulan stantlarda ise çalışanların evlerinden getirdiği yemekler satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelirlerin tamamı, Rüzgar bebeğin tedavisi için toplanan bağışlara eklendi.

Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanı Sedat Mıhçı, projenin çalışma arkadaşlarıyla birlikte geliştirildiğini belirtti ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Mıhçı, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde yemek yememe kararı aldık. Yemek iaşelerimizin de Rüzgar bebeğe aktarılmasını sağladık. Herkesin evinden getirdiği yiyeceklerle burada yemek organizasyonu düzenledik. Burada gelen yemeklerin satış yapıldı ve elde edilen gelir yine Rüzgar bebeğin hastalığı için toplandı. Amacımız, Rüzgar bebeğe fayda sağlamak ve birlikte olduğumuzda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi göstermek."

Bu dayanışma örneği, yerel topluluk içinde yardımlaşmanın ve çalışanların bir araya gelerek sosyal sorumluluk projelerine katkı vermesinin etkileyici bir örneğini ortaya koydu.

FABRİKADAKİ ÖĞLE YEMEĞİ HAKLARINDAN VAZGEÇEREK BEDELİNİ BAĞIŞLAYAN İŞÇİLER, EVLERİNDE YAPTIKLARI...

FABRİKADAKİ ÖĞLE YEMEĞİ HAKLARINDAN VAZGEÇEREK BEDELİNİ BAĞIŞLAYAN İŞÇİLER, EVLERİNDE YAPTIKLARI YEMEKLERİ DE FABRİKADA SATARAK TEDAVİ SÜRECİ İÇİN KAYNAK SAĞLADI.

FABRİKADAKİ ÖĞLE YEMEĞİ HAKLARINDAN VAZGEÇEREK BEDELİNİ BAĞIŞLAYAN İŞÇİLER, EVLERİNDE YAPTIKLARI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği
2
Beyşehir'de itfaiye telefon direğindeki kediyi kurtardı
3
Kırşehir'de Acil Sağlık Gecesi: Paramediklere Moral ve Motivasyon
4
ETÜ’de Erzurum Kütüphaneleri Söyleşisi: Hizmetler, İş Birliği ve Dijital Dönüşüm
5
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
6
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
7
Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Başköy'de 'Halkla İç İçe' Ev Ziyaretinde

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı