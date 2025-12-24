Düzce Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebek İçin Dayanışma Kampanyası

İşçiler öğle yemeklerinden vazgeçip, ev yapımı yiyecekleri satarak tedaviye destek oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de faaliyet gösteren çorap fabrikasının çalışanları, Bolu'da hastalıkla mücadele eden Rüzgar bebek'in tedavi masrafları için örnek bir dayanışma kampanyası başlattı.

Çalışanlar sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelerek, fabrikanın her gün verdiği öğle yemeklerinden vazgeçti. Bu kapsamda, o günkü yemek iaşe bedelleri açılan yardım hesabına aktarıldı ve böylece Rüzgar bebeğin tedavi sürecine kaynak sağlandı.

Fabrikada kurulan stantlarda ise çalışanların evlerinden getirdiği yemekler satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelirlerin tamamı, Rüzgar bebeğin tedavisi için toplanan bağışlara eklendi.

Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanı Sedat Mıhçı, projenin çalışma arkadaşlarıyla birlikte geliştirildiğini belirtti ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Mıhçı, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde yemek yememe kararı aldık. Yemek iaşelerimizin de Rüzgar bebeğe aktarılmasını sağladık. Herkesin evinden getirdiği yiyeceklerle burada yemek organizasyonu düzenledik. Burada gelen yemeklerin satış yapıldı ve elde edilen gelir yine Rüzgar bebeğin hastalığı için toplandı. Amacımız, Rüzgar bebeğe fayda sağlamak ve birlikte olduğumuzda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi göstermek."

Bu dayanışma örneği, yerel topluluk içinde yardımlaşmanın ve çalışanların bir araya gelerek sosyal sorumluluk projelerine katkı vermesinin etkileyici bir örneğini ortaya koydu.

FABRİKADAKİ ÖĞLE YEMEĞİ HAKLARINDAN VAZGEÇEREK BEDELİNİ BAĞIŞLAYAN İŞÇİLER, EVLERİNDE YAPTIKLARI YEMEKLERİ DE FABRİKADA SATARAK TEDAVİ SÜRECİ İÇİN KAYNAK SAĞLADI.