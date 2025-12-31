Düzce'de 112 Ekipleri Karla Mücadelede İki Hastayı Kurtardı

DÜZCE(İHA)

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı zorlaştırırken, 112 Acil Sağlık ekipleri Düzce genelinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için kesintisiz görev yaptı.

Yığılca ilçesi kırsalında, 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri, kar paletli ambulansla bölgeye ulaşmak üzere harekete geçti. Sarıkaya Köyü'nde göğüs ağrısı şikayeti bulunan 83 yaşındaki Hasan Ç. ile Hacılar Köyü'nde solunum sıkıntısı yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ç. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine ekipler bölgeye intikal etti.

Zorlu kış şartlarına rağmen ekipler event yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin özverili çalışması sonucu her iki hasta da hayatını devam ettirecek şekilde stabilize edilerek güvenli bir şekilde hastaneye nakledildi.

YIĞILCA İLÇESİ KIRSALINDA İKİ HASTA, ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN SAĞLIK EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ MÜCADELESİYLE HAYATA TUTUNDU.