Düzce'de 112 Ekipleri Karla Mücadelede İki Hastayı Kurtardı

Düzce'de yoğun kar yağışı altında 112 ekipleri, kar paletli ambulansla Yığılca kırsalındaki iki hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı ve hastanelere nakletti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:24
DÜZCE(İHA)

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı zorlaştırırken, 112 Acil Sağlık ekipleri Düzce genelinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için kesintisiz görev yaptı.

Yığılca ilçesi kırsalında, 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri, kar paletli ambulansla bölgeye ulaşmak üzere harekete geçti. Sarıkaya Köyü'nde göğüs ağrısı şikayeti bulunan 83 yaşındaki Hasan Ç. ile Hacılar Köyü'nde solunum sıkıntısı yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ç. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine ekipler bölgeye intikal etti.

Zorlu kış şartlarına rağmen ekipler event yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin özverili çalışması sonucu her iki hasta da hayatını devam ettirecek şekilde stabilize edilerek güvenli bir şekilde hastaneye nakledildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

